這不是AI！男為寵物鸚鵡打造「迷你潛艇」　闖海底世界400萬看傻

▲鸚鵡進行海底冒險。（圖／翻攝自Instagram／bebebirdparrot）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做Bebe的寵物鸚鵡，在主人巧手打造鳥類專用的迷你潛艇後，竟然成功潛入海中，和主人一起悠閒欣賞海底世界的美麗樣貌，宛如AI生成的影片曝光後立即爆紅，獲得400多萬點閱。

男自製「鸚鵡潛艇」 帶寵物鳥一起水下探險

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男子史蒂芬(Steven Lawyer)為所養的白翅鸚鵡(White‑winged parakeet)，打造了一個叫做Bebesphere的裝置，該裝置主要材質是塑膠，底部綁著一個氣瓶用來提供艙內氧氣，並用鉛塊平衡浮力以穩定容器。

迷你艇內還配有氣閥裝置，並安裝氧氣表，以確認Bebe在水下保持安全。從影片中可看到，史蒂芬為Bebe打造的潛艇安穩地在0.9公尺深的水下探險，透明艙內的Bebe模樣看起來十分平靜，好奇地看著周圍的珊瑚與魚類。

駁斥虐待動物 男強調寵物全程都很享受

影片曝光後立即爆紅，甚至引發許多人懷疑是AI製作影片，還有人擔心這樣的作法可能會危害鸚鵡安全，有虐待動物的嫌疑。

對於外界質疑，史蒂芬回應，約15分鐘的水下旅程中，Bebe沒有感受到任何壓力，全程都很舒適，「牠在進去前有被餵飽，且喝了水，牠是自願進去的，牠喜歡和我一起從事各種冒險活動」，強調如果Bebe有任何不適或是緊張，他一定會知道。