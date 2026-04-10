新制修正！寵物用藥擬改「公告制」　未來獸醫可從藥局藥商購入

記者賈沐蓉／綜合報導

4/10日，農業部防檢署與衛福部食藥署、藥師公會、獸醫師公會等機構針對《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》新制進行跨部會協商。會議中，農業部常務次長杜文珍提到，將藥品從原訂的「核准登錄制」修正為「公告制」，讓獸醫院可同時從藥局與藥商購買藥物。

▲農業部防檢署與衛福部食藥署、藥師公會、獸醫師公會跨單位進行協商。（圖／翻攝自動植物防疫檢疫署﻿）

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防檢署提到，目前已登錄為動物保護藥品的僅有144項，改由主管機關公告認定後可直接納入701項。其中醫用氣體將改用吊牌標示區分，並放寬注射劑的標示規範，最小包裝可直接免標示。動物治療機構（包含動物園、救傷機構、收容所）除了可以直接向藥商購買外，還能開立購藥證明向藥局購買人用藥品使用，並導入「藥局寄存制」在獸醫院寄存醫療，因應緊急需求獸醫師無法即時叫貨，同時調整進口藥品機制，由獸醫師公會以專案的方式申請，縮短供藥時程。

會議中獸醫「關心羚」提到，以前有很多平台可訂購藥物，現在藥商卻說因為他們不屬於醫事診療機關因此不願出貨，並要求廣發可用藥物名單。而中華民國藥師公會則表示，去年他們就已經開始盤點所有可用的人類藥品，若改成公告制未來將會有732項品項可以使用，希望等所有法規完整後再上路。

同時台南獸醫師公會提出訴求，希望由藥師提出負面表列，與食藥署與防檢署討論後，名確公布哪種藥物不會販賣給獸醫。防檢署表示負面表列需要大量時間，希望能在保留最大彈性空間下讓毛孩有藥用。林業保育署也發言表示，因為野生動物就傷狀況特殊，加上雛鳥季來臨將有大量動物需要幫助，希望希望修正草案能盡快推動讓相關單位能儲備藥品。

在會議最後，各單位在法規修正方向已大致取得共識，但在寄存藥物制度上尚未有明確規範。防檢署也聲明在法規完成修正前不會實施，在緩衝期內治療機構一樣可以正常購買藥品，不會有任何違法疑慮，並表示請食藥署通知藥商可以正常供應。



