為毛小孩用藥請命　農業部外民眾發雞排、喝珍奶齊關切

▲農業部防檢署外聚集眾多民眾前來關心「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議進度。

圖文／鏡週刊

全台灣毛小孩數量已經突破346萬隻，為了今年7月1日即將上路的用藥新制度，清明連假期間眾多獸醫師站出來在網路上發聲，對外親自說明用藥新制下的衝擊為何，點燃全台飼主的關切之火。今（10）日下午，農業部防檢署召開研商「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，無法進場的關心人士，聚集在農業部外圍，有人發雞排、有人送飲料，讓現場非常熱鬧。

中午過後，大批警力便圍繞著農業部防檢署層層防護，就是因為「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」引爆全台獸醫師的憂慮，他們的擔憂更因而成為飼主們的不滿和焦慮。

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目前有700多項人類藥品項可供犬貓及非經濟動物使用，但目前僅約200多件完成動保登錄，照此進度下，一旦新制在今年7月登錄，獸醫師會面臨無藥可用的窘境，得開立藥單給飼主，由飼主去藥局領取藥物後，再回到動物醫院使用。

▲現場民眾有人發雞排、送珍奶，用台灣在地方式表達關心。

「流程不便利就算了，最重要的是會影響急救和慢性病醫療。」業內人士指出。也因此，現在是大批飼主都站在獸醫師的立場進行發聲，希望藥物登錄進度緩慢且配套不完善下，可以暫緩實施新制，以免造成全台動物醫療陷入混亂。

場內的協商尚在進行中，場外民眾親自到場支持，「希望主管機關與各方團體重視此事影響甚是鉅大，不希望走上街頭進行抗議，請重視『毛孩的命也是命』！」現場民眾指出。



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