社恐臘腸犬上課「全程躲角落」超崩潰　頭卡圍欄求救：讓我回家

▲社恐臘腸犬上課崩潰。（圖／翻攝自Instagram／weeniexmom）

記者李振慧／綜合報導

國外一名主人想讓所養的臘腸犬「社會化」一點，所以帶狗狗去上寵物社交課，讓牠學習如何和其他狗狗相處，沒想到臘腸犬超級社恐，全程幾乎都待在角落，還拼命用眼神向主人求救，超崩潰反應在網路上爆紅，獲得600多萬點閱。

臘腸犬上社交課超崩潰 全程躲角落

[廣告]請繼續往下閱讀...

女主人近來在網路上分享，帶著所養的16周大臘腸犬Cookie去上幼犬社交課，希望牠能夠交到朋友，結果狗狗的崩潰反應卻讓她決定再也不會去了。

所謂的幼犬社交課，不只是單純讓一群小狗聚在一起玩耍，主要目的是要幫助狗狗在幼犬發展的黃金期，透過正向環境，幫助牠們習慣外界各種刺激，培養快樂、自信與環境適應能力。

社恐犬拒絕社交 網友意見大不同

影片中可看到，Cookie到了教室後，不但完全沒有要和任何狗狗互動，甚至把頭卡進圍欄縫隙中，楚楚可憐的模樣似乎在向主人求救，當有其他狗狗主動靠近時，還嚇得一直往後倒退，最後窩進老師的懷中討安慰。

影片獲得600多萬點閱，許多網友覺得Cookie的反應爆笑，「救救我，這裡有好多狗」、「快帶我離開這裡」、「完全能理解牠的感受」，但也有網友批評主人作法，認為沒必要逼小狗去上課。對於網友不同意見，女主人回應，沒想到影片會引發這麼大的迴響，謝謝大家給的建議。