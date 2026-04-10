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「黃阿瑪」16歲黑貓Socles病逝　頻道、粉絲團宣布停更

▲▼「黃阿瑪」16歲黑貓Socles病逝　頻道、粉絲團宣布停更。（圖／翻攝黃阿瑪的後宮生活粉絲團）

▲「黃阿瑪」16歲黑貓Socles病逝。（圖／翻攝黃阿瑪的後宮生活粉絲團，下同）

網搜小組／許力方報導

擁有超過150萬粉絲的寵物網紅「黃阿瑪的後宮生活」紀錄8隻貓的日常，主人「志銘」與「狸貓」10日悲傷發文，證實其飼養的其中一隻黑貓Socles不幸於當天凌晨因縱隔淋巴瘤末期，安詳病逝。愛貓的離世讓他們相當難過，黃阿瑪的社群、影片也因此應該都會先休息一陣子，希望大家給他們一點時間。

病況未及說明　眾人苦等奇蹟落空

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「黃阿瑪的後宮生活」10日晚間透過社群網路發文證實Socles的死訊。文中提到，這段時間沒有及時說明貓咪的狀況，因為近日家裡許多貓接連出現不同的健康問題，原本希望等到病情稍微穩定再完整說明，很可惜他們沒有等到那一天。

▲▼「黃阿瑪」16歲黑貓Socles病逝　頻道、粉絲團宣布停更。（圖／翻攝黃阿瑪的後宮生活粉絲團）

▲▼「黃阿瑪」16歲黑貓Socles病逝　頻道、粉絲團宣布停更。（圖／翻攝黃阿瑪的後宮生活粉絲團）

志銘與狸貓難過地回憶，去年10月底一度懷疑Socles血栓，經送醫排除後，今年1月底Socles突然出現張口呼吸的問題，檢查後確診為惡性淋巴瘤，並立即開始了化療，雖然第一次治療效果相當理想，遺憾的是，後續治療效果逐漸不如預期，Socles在這段期間依然維持過往的活潑、親人，「真的很難讓人相信是一隻正在與病魔對抗的貓咪。」

近一個月來，Socles兩度因張口呼吸急診，4月7日就醫之後，便再也沒看到她恢復精神，狀態一天比一天更虛弱，最終在眾人的陪伴下於10日凌晨用盡最後力氣，結束16年的貓生。

粉絲陪走最後一程　影片留下滿滿思念

「黃阿瑪的後宮生活」在文末感謝粉絲對Socles的喜歡與疼愛，一定也希望能一起陪Socles走完最後一段路，他們整理好過去Socles的相關影片，讓大家在想念她的時候，能夠透過影片回憶，「我們好愛好愛妳，Socles，下輩子還要來跟我們當家人。」

▲▼「黃阿瑪」16歲黑貓Socles病逝　頻道、粉絲團宣布停更。（圖／翻攝黃阿瑪的後宮生活粉絲團）

關鍵字： 黃阿瑪

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