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亞洲象「友信、友愷」順利入住非洲區　照養團隊一年前就開始減敏

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲一年多來保育員和亞洲象相互配合進行箱籠訓練，為搬家做準備。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

昨天（4/10）上午台北市立動物園的亞洲象「友信」、「友愷」順利搬家到非洲區，由於熱帶雨林區即將迎來場地更新，因此需要請原住戶們暫時搬遷。當天兩位主角乖乖走進貨櫃，透過巨型吊掛機具、大型貨車來到新家。而為了這次的搬遷工程，照養團隊在2025就開始超前部署，讓大象們慢慢培養對貨櫃的好感。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

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▲等大象進入貨櫃並穩定後，再用機具協助搬運。（圖／臺北市立動物園提供）

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲先抵達非洲區後場的友信先遲疑了一下，才走出貨櫃。（圖／臺北市立動物園提供）

一年提前準備　先與貨櫃當朋友

起初照養團隊先將貨櫃放在活動場旁，在內部擺滿美食吸引友信友愷進出，讓牠們習慣待在貨櫃中，並安排各種減敏訓練，像是適應施工聲音、認識新保育員、習慣穿戴保定訓練用鐵鍊，確保搬家一切順利。除了適應搬家用的設施之外，照養團隊還提前幫牠們新室友「千惠」牽線，在場地內放入帶有彼此氣味的沙土、糞便，幫助雙方提前適應彼此的氣味。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲減敏訓練除了適應貨櫃，還有穿戴保定用護具。（圖／臺北市立動物園提供）

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲大象正在適應貨櫃裡的環境。（圖／臺北市立動物園提供）

先聞味道打招呼　提前認識新鄰居

儘管未來友信、友愷並不會與千惠同場生活，但仍是能看見、聽見彼此的鄰居，因此照養團隊希望先透過事先減敏，降低雙方相處時的緊張與壓力，而照養團隊也將密切觀察亞洲象們的適應情形。現在友信、友愷會先在室內與半戶外空間熟悉環境，等到完全放鬆後才會正式在非洲區亮相。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲正在非洲區後場活動的友信友愷。（圖／臺北市立動物園提供）

關鍵字： 標籤:亞洲象動物園搬遷台北市保育

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