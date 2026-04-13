出國七天帶「旅行的氣味」回家　主子們認真猛聞超滿意

▲飼主去日本玩，用毛球把旅行的氣味帶回家跟貓咪分享。（圖／翻攝自Threads@3cat.catcat請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads帳號@3cat.catcat經常分享家中8貓的日常，先前牠們的鏟屎官準備出國玩，於是用貓咪經常玩的羊毛氈球把「旅行的味道」蒐集起來帶給貓咪。到家後幾位主子都聞的超級認真，彷彿在透過球上的氣味了解媽媽到底去了哪裡。

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▲到每個景點就拿出來一下，回到家候貓咪聞的超認真。（圖／翻攝自Threads@3cat.catcat請勿隨意翻拍，以免侵權）

沿路收集旅行味道 滿足貓咪好奇心

影片中，羊毛氈球隨著飼主搭上各種交通工具、走過京都各個景點，等回到主子手上就變成了氣味版的「旅行日記」。家裡的幾隻貓咪們都對這份「伴手禮」充滿興趣，全都湊在毛球仔細的聞著，用嗅覺感受奴才這幾天在外面的所見所聞。飼主在留言中補充，那天剛回家就受到貓咪們的熱烈歡迎，自己也迅速拿出肉泥上貢，假裝自己出門有打到獵物。

▲全部聚在毛球面前狂吸。（圖／翻攝自Threads@3cat.catcat請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲平時毛球就是牠們的玩具。（圖／翻攝自Threads@3cat.catcat請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲回家後當然要拿出肉泥安撫。（圖／翻攝自Threads@3cat.catcat請勿隨意翻拍，以免侵權）

奴才不見好生氣

然而不是每位主子都接受奴才離家，其中一隻叫「粉貴」的貓咪就當場鬧脾氣給媽媽看，跳上天花板的透明隧道就是不肯下來。而這種帶「旅行空氣」的點子也被許多網友稱讚，「下次出國我也要這樣」、「感覺應該多帶幾顆，不同地區有不同味道」、「我的天你是什麼浪漫冠軍」。

▲奴才不見七天氣炸的粉貴。（圖／翻攝自Threads@3cat.catcat請勿隨意翻拍，以免侵權）