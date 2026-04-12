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「黃阿瑪後宮」醫療費3個月45萬　Socles當天使飼主憂用藥新制

記者李依融／綜合報導

元老級寵物Youtuber「黃阿瑪的後宮生活」黑貓Socles當天使了，飼主志銘與狸貓在預錄的影片中提到Socles的病況與貓咪們醫療花費，也分享對「寵物用藥新制」的想法，擔心未來若是危急情況還需到處找藥，恐怕會延誤治療時機。10日在農業部防檢署召開的跨部會協商中，用藥新制暫時喊卡，擬改公告制。

「黃阿瑪的後宮生活」是元老級的寵物Youtuber，粉專累積了150萬追蹤人數，然而10日粉專發布了令人遺憾的消息，15歲的黑貓Socles在10日凌晨因為縱隔淋巴瘤末期離世。發病與治療期間，志銘與狸貓用盡各種方式幫忙Socles對抗病魔，雖然對於病況惡化有心理準備，但愛貓的離世還是讓他們非常難過，宣布頻道與社群暫時停更。

黃阿瑪的後宮生活。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

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▲Socles因惡性腫瘤當天使了，即使身體不適還是很努力，讓飼主和粉絲們都非常不捨。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

志銘與狸貓也在當天發布了預錄的影片，分享貓咪跑急診3個月的醫藥花費，其中橘白貓「三腳」糖尿病回診治療費用，一個月就需要2、3萬，1到3月約是7萬元；黃阿瑪2月因為腸胃炎看診，加上預防性腫瘤檢查，費用約1.5萬元。橘貓嚕嚕在農曆年前急診，發現有心臟病，後續因頻繁住院、急診與輸血（2萬多元），1到3月醫藥費約18.4萬元。Socles則因為在淋巴附近發現腫瘤，確認為惡性縱隔淋巴瘤，2個月內經歷化療與治療，費用也大約18萬元。

黃阿瑪的後宮生活。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

▲三腳因為糖尿病需要定期回診，每個約醫療費約2、3萬元。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

黃阿瑪的後宮生活。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

▲阿瑪（左）與嚕嚕（右）皆已18歲，飼主盡力關心後宮貓貓的健康與老年照顧。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

志銘與狸貓解釋，Socles的病程進展快速，原本還能在房間裡跑動，幾天後卻突然連站立都很困難，看到愛貓的病況也讓他們非常心疼。即使不計醫療費用詢問過各種可行的治療方式，但在Socles的病況來說都不適用，因此最後只能盡量減輕愛貓的痛苦。

黃阿瑪的後宮生活。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

▲Socles2月時檢查出腫瘤，病程發展迅速，飼主想盡辦法仍難以挽回。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

志銘與狸貓提到，目前後宮的貓咪們都已步入老齡，2026年1到3月的醫療費用總計約45萬，希望實際的分享能給大家心理準備「如果未來不小心遇到，花費會是這麼的高」。除了毛小孩生病花費的開銷，嚕嚕需要以鼻胃管餵食，一天要餵4、5次，毛孩生病、住院、長照上，對飼主來說都會是辛苦的考驗。

黃阿瑪的後宮生活。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

▲阿瑪健康狀況相對良好，讓飼主們與粉絲相當欣慰。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

影片中志銘與狸貓也提及對於「寵物用藥新制」的看法，他們擔心寵物急診時，飼主還需要去藥局找藥，恐怕會錯失救治毛孩的第一時間。影片發布當天正好也是農業部防檢署與衛福部食藥署、藥師公會、獸醫師公會等機構針對《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》新制進行跨部會協商，在許多獸醫師與飼主的陳情下，原先預計7月1日上路的「寵物用藥新制」暫緩，擬修正為公告制，讓獸醫院可以同時從藥局與藥商購買藥物。防檢署聲明，在法規完成修正前不會實施，在緩衝期內治療機構一樣可以正常購買藥品。

黃阿瑪的後宮生活。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

▲嚕嚕因為嚴重腸胃炎需要鼻胃管餵食，志銘與狸貓也會陪伴牠繼續對抗病魔。（圖／翻攝自黃阿瑪的後宮生活）

關鍵字： 黃阿瑪的後宮生活用藥新制志銘與狸貓Socles

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