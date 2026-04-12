滅絕倒數！25年內消失60%　皇帝企鵝正式列入瀕危名單

▲國際自然保育聯盟近日宣布將皇帝企鵝列入瀕危等級。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

南極冰原上的貴客告急了！保育界的權威組織國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN）在4月9日正式發出求救訊號，將皇帝企鵝從近危等級提升至瀕危等級。這群極地的長期住客正因為海冰消融，面臨史上最嚴峻的生存保衛戰。

皇帝企鵝數量減少的原因？

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國際自然保育聯盟透露，氣候變遷是擊倒皇帝企鵝的最後一根稻草。當家園的海冰等不到小企鵝長大就提早崩解，繁衍計畫便宣告失敗。少了穩固的冰層，牠們不僅沒地方成家，連找尋食物都變得困難重重。

皇帝企鵝數量減少多少？

皇帝企鵝的族群規模正經歷斷崖式下跌，從1999年的220萬隻縮減至現今的94萬隻，短短25年就消失了將近60%。按照目前的崩壞節奏，科學家憂心忡忡地預估，到了2080年時，全地球可能僅存不到45萬隻皇帝企鵝。

除了氣溫升高，疾病也是一大變數。致命的禽流感已在南方海豹等哺乳類群體中蔓延，雖然極地目前威脅尚低，但暖化可能加速病毒擴散，讓這群極地生物面臨腹背受敵的窘境。

如何守護皇帝企鵝？

想要守住這群頸部閃耀金橙色光芒的南極明星，各國必須緊守巴黎協定，將升溫控制在1.5度內。同時也要減少觀光與航運對棲地的干擾，讓這群體型最大的企鵝能有個安心繁衍的家。



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