ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

大黃狗塞進超小紙箱無辜皺眉　一旁「貓Boss」冷眼佔狗床

大黃狗塞小紙箱，床被貓搶走。（圖／飼主Stanley提供）

▲「高級日曆」看起來很委屈，貓咪看起來不好惹。（圖／飼主Stanley提供）

記者李依融／採訪報導

大黃狗塞進小小的紙箱裡，而旁邊的大狗床卻躺著一隻貓，這搞笑的畫面天天在網友Stanley家上演，看來誰是家裡的Boss，地位非常明顯了。

Stanley分享，黃狗叫做錢錢，貓咪叫做圓圓，年紀都大約12歲，都是領養來的寶貝，別看錢錢體型大，其實天生個性很膽小，尤其對家裡的貓咪「敬畏三分」，從小都是被貓兇大的，而錢錢被罵的時候，還會去找貓咪「當靠山」。Stanley表示，喵星人圓圓個性很執著，每次都在覬覦錢錢的大床，「每次錢錢從大床起來吃飼料，圓圓就會走過去把床佔走」，錢錢回來後只能一臉無辜，把自己塞進貓咪的窩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大黃狗塞小紙箱，床被貓搶走。（圖／飼主Stanley提供）

▲錢錢堅持把自己塞進小小的紙箱，圓圓則在一旁袖手旁觀。（圖／飼主Stanley提供）

大黃狗塞小紙箱，床被貓搶走。（圖／飼主Stanley提供）

▲錢錢塞進紙箱整隻超滿。（圖／飼主Stanley提供）

錢錢和圓圓都很會爭寵，每次貓咪在主人身邊閒晃，錢錢見狀也會湊上來，互相牽制的互動讓飼主總是很想笑。Stanley表示，他們家一直都是領養流浪貓和流浪狗，錢錢已經是「第五代狗狗」，而圓圓是「第四代貓貓」，其中錢錢還有跟上任貓咪相處過，當時年紀還小的牠，一樣是非常尊重貓咪，似乎把貓咪當作老大。

大黃狗塞小紙箱，床被貓搶走。（圖／飼主Stanley提供）

▲Stanley家上一隻收養的流浪貓咪咪。（圖／飼主Stanley提供）

大黃狗塞小紙箱，床被貓搶走。（圖／飼主Stanley提供）

▲錢錢小時候很喜歡找咪咪玩。（圖／飼主Stanley提供）

Stanley在Threads分享照片並寫到「不是在怕你，讓你而已」，許多網友看到大狗狗委屈塞「高級日曆」小紙箱，紛紛覺得搞笑，「完美詮釋嘴硬怕老婆」、「『高級日曆』看起來好委屈」、「怕大家不知道這個窩很高級（？」、「這麼大的狗可以塞進去也是很厲害！」。

大黃狗塞小紙箱，床被貓搶走。（圖／飼主Stanley提供）

▲咪咪在的時期，錢錢就經常塞在小小的貓窩裡，牠的窩總是會被搶走。（圖／飼主Stanley提供）

大黃狗塞小紙箱，床被貓搶走。（圖／飼主Stanley提供）

▲錢錢和圓圓都很會爭寵。（圖／飼主Stanley提供）

關鍵字： 米克斯黃狗狗與貓毛小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【荒謬案外案】婦買無生水餃亂摔大鬧　警到場竟意外抓獲通緝犯

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

下雨天「保全偷摸魚」睡到翻　四腳朝天爽的不成狗樣

「黃阿瑪後宮」醫療費3個月45萬　Socles當天使飼主憂用藥新制

野放首例！台灣黑熊媽媽中陷阱...幼熊不肯離開　2熊同日重回山林

水閘擋住迴游路　荷蘭邀網友「幫魚按門鈴」完成遷徙大事

這不是AI！男為寵物鸚鵡打造「迷你潛艇」　闖海底世界400萬看傻

再也不會回收容所　浪汪獲收養「甜笑入睡」網感動：終於安心了

大黃狗塞進超小紙箱無辜皺眉　一旁「貓Boss」冷眼佔狗床

耳朵快比身體大！奶汪擁「超大招風耳」爆紅　網：這才是完美比例

新人婚禮伴手禮送「活體小雞」！還染成五顏六色...挨轟殘忍

主人拿爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食爆紅：給我吃一口

調皮柴犬見狗就想吵架　店員出招遮眼立刻安靜

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

別人家邊牧看手一揮秒跳水　自家柴犬只會站原地傻看...

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

裝錯靈魂？陸龜沖水超chill　澤龜卻躲超遠死都不碰XD

厭世虎斑帶娃「放棄喵生」　尾巴敷衍逗賓士貓：心好累

大黃狗塞進超小紙箱無辜皺眉　一旁「貓Boss」冷眼佔狗床

滅絕倒數！25年內消失60%　皇帝企鵝正式列入瀕危名單

「黃阿瑪後宮」醫療費3個月45萬　Socles當天使飼主憂用藥新制

亞洲象「友信、友愷」順利入住非洲區　照養團隊一年前就開始減敏

跟伴侶抱抱睡「能改善失眠」！醫解釋成因：有助延長深層睡眠

催淚！野獸引退12秒最後倒數　「球員」林志傑正式揮手告別

Andy無預警「宣布大企劃」！　認步調放慢：準備好就會回來

白沙屯媽祖今夜起駕「雙鐵疏運逾3萬人」　燙金勇字車票搶翻

陳念琴亞錦賽摘金解密！5週減6公斤不減戰力　歐洲開發「新武器」制亞洲猛獸

快訊／五股惡火升級！工廠全面燃燒坍塌「1500坪陷火海」

梅雨颱風季將至　台南市義消強化IRB船艇訓練守護水域安全

完美執行平野必拿先制分指令！　陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

27分大逆轉！ 霍爾曼32分擊潰攻城獅　夢想家打破聯盟紀錄

快訊／林志傑正式引退大秀招牌野獸怒吼　向球迷喊話：我很愛你們！

寵物動物熱門新聞

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

「黃阿瑪後宮」醫療費3個月45萬

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

合攔水底直播　邀網友幫魚按門鈴

男為寵物鸚鵡打造「迷你潛艇」　闖海底世界

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

大狗床被貓搶走　黃狗無辜塞紙箱

耳朵快比身體大　奶汪擁「超大招風耳」爆紅

婚禮伴手禮送「活體小雞」！五顏六色遭轟慘忍

看到爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食

亞洲象友信友愷　順利搬進非洲區

滅絕倒數！皇帝企鵝正式列入瀕危名單

新制修正寵物用藥擬改公告制放寬

社恐臘腸犬上課超崩潰　頭卡圍欄狂求救

讀者迴響

熱門新聞

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

「黃阿瑪後宮」醫療費3個月45萬

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

合攔水底直播　邀網友幫魚按門鈴

男為寵物鸚鵡打造「迷你潛艇」　闖海底世界

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

大狗床被貓搶走　黃狗無辜塞紙箱

耳朵快比身體大　奶汪擁「超大招風耳」爆紅

婚禮伴手禮送「活體小雞」！五顏六色遭轟慘忍

看到爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食

亞洲象友信友愷　順利搬進非洲區

滅絕倒數！皇帝企鵝正式列入瀕危名單

新制修正寵物用藥擬改公告制放寬

社恐臘腸犬上課超崩潰　頭卡圍欄狂求救

前肢90度彎曲　志工幫超萌「暴龍貓」找家

熱門寵物影片

更多
調皮柴犬見狗就想吵架　店員出招遮眼立刻安靜

調皮柴犬見狗就想吵架　店員出招遮眼立刻安靜

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

別人家邊牧看手一揮秒跳水　自家柴犬只會站原地傻看...

別人家邊牧看手一揮秒跳水　自家柴犬只會站原地傻看...

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面