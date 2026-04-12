大黃狗塞進超小紙箱無辜皺眉　一旁「貓Boss」冷眼佔狗床

▲「高級日曆」看起來很委屈，貓咪看起來不好惹。（圖／飼主Stanley提供）



記者李依融／採訪報導

大黃狗塞進小小的紙箱裡，而旁邊的大狗床卻躺著一隻貓，這搞笑的畫面天天在網友Stanley家上演，看來誰是家裡的Boss，地位非常明顯了。

Stanley分享，黃狗叫做錢錢，貓咪叫做圓圓，年紀都大約12歲，都是領養來的寶貝，別看錢錢體型大，其實天生個性很膽小，尤其對家裡的貓咪「敬畏三分」，從小都是被貓兇大的，而錢錢被罵的時候，還會去找貓咪「當靠山」。Stanley表示，喵星人圓圓個性很執著，每次都在覬覦錢錢的大床，「每次錢錢從大床起來吃飼料，圓圓就會走過去把床佔走」，錢錢回來後只能一臉無辜，把自己塞進貓咪的窩。

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▲錢錢堅持把自己塞進小小的紙箱，圓圓則在一旁袖手旁觀。（圖／飼主Stanley提供）

▲錢錢塞進紙箱整隻超滿。（圖／飼主Stanley提供）

錢錢和圓圓都很會爭寵，每次貓咪在主人身邊閒晃，錢錢見狀也會湊上來，互相牽制的互動讓飼主總是很想笑。Stanley表示，他們家一直都是領養流浪貓和流浪狗，錢錢已經是「第五代狗狗」，而圓圓是「第四代貓貓」，其中錢錢還有跟上任貓咪相處過，當時年紀還小的牠，一樣是非常尊重貓咪，似乎把貓咪當作老大。

▲Stanley家上一隻收養的流浪貓咪咪。（圖／飼主Stanley提供）



▲錢錢小時候很喜歡找咪咪玩。（圖／飼主Stanley提供）

Stanley在Threads分享照片並寫到「不是在怕你，讓你而已」，許多網友看到大狗狗委屈塞「高級日曆」小紙箱，紛紛覺得搞笑，「完美詮釋嘴硬怕老婆」、「『高級日曆』看起來好委屈」、「怕大家不知道這個窩很高級（？」、「這麼大的狗可以塞進去也是很厲害！」。

▲咪咪在的時期，錢錢就經常塞在小小的貓窩裡，牠的窩總是會被搶走。（圖／飼主Stanley提供）



▲錢錢和圓圓都很會爭寵。（圖／飼主Stanley提供）