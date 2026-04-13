美國45歲「鴿瑞」破金氏世界紀錄！　愛看電視還會隨音樂打拍子

▲Sugar是隻45歲的鴿子，被金氏世界紀錄認證為「現存最年長人工飼養鴿」。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

記者賈沐蓉／縱合報導

住在美國的白鴿Sugar今年已是45的「鴿瑞」，獲得金氏世界紀錄認證「現存最年長人工飼養鴿」。每天早上9點，77歲的主人奧倫德會準時叫醒牠，先優雅地享用準備好的早餐，再跳上沙發跟他一起看電視、欣賞音樂。

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▲年輕時的Sugar正與其他鴿子一起待在鳥籠裡。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

資深電視鴿童 看烹飪節目超有戲

自1981年6月23日Sugar出生以來，奧倫德便持續照料至今，彼此陪伴經歷過許多人生大小事。一人一鴿都是資深「電視兒童」，其中Sugar最愛看《Good Morning America》、《Live with Kelly and Mark》以及《The Kelly Clarkson Show》，而牠十分熱愛烹飪節目，每當主持人唸食譜時提到「糖」都會以為他是在叫自己。

▲與家裡其他鴿子一起站在別人手上。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

愛聽音樂打拍子 主人不在就好焦慮

除此之外，Sugar與身為音樂人的飼主同樣熱愛音樂，每當牠聽見自己喜歡的音樂就會用腳打拍子，甚至還曾在身為奧倫得製作的MV中友情客串。然而對Sugar而言，唯一無法忍受的是奧倫德不在自己身邊。某次飼主生病住院，牠緊張到幾乎不吃不喝直到主人回來，甚至奧倫德去外地出差，請媽媽暫時照顧Sugar，接到電話才得知牠躺在籠子裡一動不動。

▲Sugar停在飼主的兒子手上。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

期望能繼續陪伴彼此

至今這對特別的搭檔已累積了非常深厚的感情，奧倫德也期望未來可以繼續幫自己最愛的小鳥慶祝50歲生日，並打算當天準備一些特別的點心，例如一塊額外的全麥貝果，或是一些捏碎的爆米花。

▲現在45歲的Sugar。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）