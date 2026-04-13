主人過世！虎斑貓樓梯間流浪　大樓住戶輪流救援「每層樓都牠家」

▲整棟大樓齊心救助虎斑貓。（圖／翻攝自Instagram／bigapplecatrescue）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一棟公寓近來發生了一起暖心又令人心碎的動物救援故事，有住戶在樓梯間發現一隻疑似和主人失散的虎斑貓，好心張貼公告希望能尋找主人，期間其他住戶也挺身而出，一一加入協助照顧小貓的工作，讓小貓成為整棟樓共同守護的對象。

主人過世被遺落 虎斑貓大樓內流浪

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當地動物救援機構Big Apple Cats在網路上分享，住戶們發現受到驚嚇的虎斑貓Eli出現在樓梯間後，紛紛自發提供幫助，幾乎每層樓都有設置貓床和貓糧，然而5天過去後，仍然沒有人出面認領Eli。

住戶們後來才發現，Eli的主人原本是居住在3B的住戶，過世後將所養的2隻貓送到動物收容所，然而卻只有1隻貓被帶走，被遺落的另外1隻貓就是每天在大樓中流浪的Eli，便聯繫Big Apple Cats動物救援組織人員前來幫忙。

最暖大樓 所有住戶團結救貓接力寄養

救援人員表示，他們非常感動整棟樓幾乎所有住戶都一起加入了救援Eli的行列，在他們為Eli尋找能夠暫時寄養的住所時，3D住戶立即答應幫忙安置小貓，之後因為有旅遊行程無法繼續時，換2C住戶伸出援手，甚至還向救援機構提出希望能夠成為小貓的長期寄養家庭。

所有住戶的熱情相助讓救援人員感動表示，他們從來沒遇過這麼團結的社區，通常只有少數住戶願意幫助浪貓，但其他鄰居卻只想把貓趕走，「這次的故事讓人感覺好溫暖，像是奇蹟」。

心碎消息 虎斑貓兄弟已逝前往彩虹橋

Eli的故事曝光在社群後獲得大量網友關注，許多網友除了關心Eli現況，也很好奇與Eli失散的貓兄弟下落。最新消息傳出，救援人員後來雖然找到貓兄弟，卻發現小貓因為疾病已經被安樂死，「我們希望牠和主人能在彩虹橋的另一端相逢」，承諾會致力讓Eli擁有美好未來。