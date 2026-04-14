「漂浮甜甜圈」洗澡要儀式感　泡水媽咪幫「自轉」超chill

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads網友@coffeegian1984養了一隻可愛的球蟒，這天她忙著幫蛇蛇洗籠子，順便讓牠在洗手台泡澡放鬆，下水後瞬間變身自帶花紋的「漂浮甜甜圈」，媽咪也是邊欣賞蛇寶泡水邊動手幫牠轉圈圈，該給的情緒價值給好給滿。

▲網友養的球蟒是隻愛泡水的狗狗蛇。（圖／Threads@coffeegian1984提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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泡水必須轉一轉 整隻蛇超放鬆

影片中，當事蛇盤成游泳圈造型在水裡漂浮，頭抬的高高地眼神對接下來的事情充滿期待。當媽媽開始用手幫牠「原地自轉」時看起來放鬆非常Chill，還很有興致地吐信收集外界情報。鏟屎官留言補充，表示蛇寶每次泡水都必須要先轉一轉，「牠真的很喜歡牠是狗狗」，自己也有幫牠在居住籠裡放水盆。

▲泡澡時一定要「自轉」一下。（圖／Threads@coffeegian1984提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

鏟屎官身邊是最安心的位置

儘管雙方玩得很開心，但對蛇寶來說媽咪只是個會陪自己玩的巨大保溫墊，「但是牠在我這裡覺得很安心」。影片分享到網路上後許多網友笑說蛇蛇看起來很開心，「太配合了吧有夠勾錐」、「這算是一種運球嗎？」，更有同樣養爬寵的人表示羨慕，「好可愛！我家的球蟒都像個不愛泡水的貓」