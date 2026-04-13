帶狗約會卻沒牠！賓士貓「氣呼呼衝餐廳抗議」　主人被抓包超驚嚇

▲貓咪氣到離家抗議。（圖／翻攝自TikTok／lucyxburton）

記者李振慧／綜合報導

國外一對情侶帶自家寵物犬到餐廳約會時，不小心錯過寵物貓放飯時間，沒想到貓咪竟然自己跑到餐廳，氣呼呼地對著主人不斷喵喵叫，彷彿在抗議「怎麼還不回家餵飯」，可愛影片爆紅。

抓到你們了 賓士貓衝餐廳找主人

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女主人露西(Lucy)在網路上分享，與伴侶在外約會時被自家賓士貓Mini抓包，還當場上演討飯戲碼，爆笑影片獲得250多萬點閱。

影片中可看到，人在餐廳中的露西往窗戶外拍攝，看到應該在家的賓士貓Mini竟然出現在陽台上，不斷對著他們喵喵叫，嚇得她驚呼，「怎麼回事！你什麼時候來了」。

背叛感太強 貓咪發現狗狗也在超心碎

事發當時，露西所養的狗狗也在現場，趴在欄杆上看著Mini，Mini則把頭別開，似乎很傷心全家出遊只有牠自己被留在家中，露西的伴侶見狀趕緊上前把Mini抱在懷中親親，帶回座位好好安慰牠。

影片曝光後爆紅，許多網友留言，「全家都在，只有貓咪在家」、「當貓咪發現狗狗也在那裡時，背叛感特別強烈」、「貓咪表示：你們現在就回家」、「貓咪一臉被背叛的表情」。

露西在影片中解釋，當天因為他們錯過了Mini的晚飯時間，沒想到Mini竟然自己離家找人，讓她覺得很不可思議，之前Mini曾離家失蹤24小時，現在開始懷疑是不是跑到餐廳那裡了。