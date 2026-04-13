自己的玩具不玩！貓咪躺地嗨玩健力架　寶寶眼神超困惑

記者李依融／採訪報導

喵星人「島灰」躺在健力架上玩嗨，一旁的寶寶看著貓咪的舉動露出疑惑的眼神，搞笑的反差讓影片在網路上吸引1.1萬人按讚，飼主無奈笑說，「自己玩具怎麼不玩？要玩弟弟的，還玩得這麼盡興！」。

IG@daohuiiiii分享的影片中，島灰躺在健力架上熱烈撥動吊飾，玩得超級投入，似乎很滿意這個「新玩具」，然而這個健力架的主人其實是3個月大的弟弟。只見寶寶躺在床上，看著喵星人玩玩具玩得好嗨，竟然微微皺起眉頭露出疑惑的眼神，跟貓哥哥的舉動成為反差對比，網友見狀紛紛留言「弟弟的眼神」、「弟弟的反應好好笑」。

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▲弟弟看到島灰玩自己的玩具，眼神好困惑。（圖／IG@daohuiiiii）



1歲的島灰是一隻貪吃貓貓，完全不怕生，還練就「握手」的好功夫，媽媽笑說，「因為牠太愛吃了，只要想吃東西，就會跑到我面前主動把手督給我」。除此之外，島灰每天早上都會叫醒奴才，提醒「該放飯了」，媽媽無奈地說「每天都比鬧鐘還要準時」，如果奴才太晚回家，牠還會喵喵叫抗議。

媽媽將島灰的可愛日常分享在IG@daohuiiiii，現在島灰當哥哥了，看到貓咪跟寶寶的相處，也經常被療癒。

▲島灰看到玩具眼睛睜超大，模樣十分可愛。（圖／IG@daohuiiiii）