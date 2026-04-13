ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

自己的玩具不玩！貓咪躺地嗨玩健力架　寶寶眼神超困惑

記者李依融／採訪報導

喵星人「島灰」躺在健力架上玩嗨，一旁的寶寶看著貓咪的舉動露出疑惑的眼神，搞笑的反差讓影片在網路上吸引1.1萬人按讚，飼主無奈笑說，「自己玩具怎麼不玩？要玩弟弟的，還玩得這麼盡興！」。

IG@daohuiiiii分享的影片中，島灰躺在健力架上熱烈撥動吊飾，玩得超級投入，似乎很滿意這個「新玩具」，然而這個健力架的主人其實是3個月大的弟弟。只見寶寶躺在床上，看著喵星人玩玩具玩得好嗨，竟然微微皺起眉頭露出疑惑的眼神，跟貓哥哥的舉動成為反差對比，網友見狀紛紛留言「弟弟的眼神」、「弟弟的反應好好笑」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貓咪玩寶寶健力架。（圖／IG@daohuiiiii）

▲弟弟看到島灰玩自己的玩具，眼神好困惑。（圖／IG@daohuiiiii）

1歲的島灰是一隻貪吃貓貓，完全不怕生，還練就「握手」的好功夫，媽媽笑說，「因為牠太愛吃了，只要想吃東西，就會跑到我面前主動把手督給我」。除此之外，島灰每天早上都會叫醒奴才，提醒「該放飯了」，媽媽無奈地說「每天都比鬧鐘還要準時」，如果奴才太晚回家，牠還會喵喵叫抗議。

媽媽將島灰的可愛日常分享在IG@daohuiiiii，現在島灰當哥哥了，看到貓咪跟寶寶的相處，也經常被療癒。

貓咪玩寶寶健力架。（圖／IG@daohuiiiii）

▲島灰看到玩具眼睛睜超大，模樣十分可愛。（圖／IG@daohuiiiii）

關鍵字： 小孩與貓喵星人嬰兒與貓影音

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我們倆到底誰奇怪】目擊男友試吃貓糧...貓貓滿臉的不理解

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

美國45歲「鴿瑞」破金氏世界紀錄！　愛看電視還會隨音樂打拍子

自己的玩具不玩！貓咪躺地嗨玩健力架　寶寶眼神超困惑

出國七天帶「旅行的氣味」回家　主子們認真猛聞超滿意

下雨天「保全偷摸魚」睡到翻　四腳朝天爽的不成狗樣

「黃阿瑪後宮」醫療費3個月45萬　Socles當天使飼主憂用藥新制

再也不會回收容所　浪汪獲收養「甜笑入睡」網感動：終於安心了

主人過世！虎斑貓樓梯間流浪　大樓住戶輪流救援「每層樓都牠家」

帶狗約會卻沒牠！賓士貓「氣呼呼衝餐廳抗議」　主人被抓包超驚嚇

大黃狗塞進超小紙箱無辜皺眉　一旁「貓Boss」冷眼佔狗床

爸爸拍桌怒「不准養貓！」　半年後趴地哄孫讚：獨眼比較可愛

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

奴才3天沒回家！黑貓有話說　不斷喵叫：知道偶有多想妳嗎

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

貓貓直擊男友試吃貓糧　滿臉困惑：怎麼吃我飯？

帶狗約會卻沒牠！賓士貓「氣呼呼衝餐廳抗議」　主人被抓包超驚嚇

自己的玩具不玩！貓咪躺地嗨玩健力架　寶寶眼神超困惑

主人過世！虎斑貓樓梯間流浪　大樓住戶輪流救援「每層樓都牠家」

美國45歲「鴿瑞」破金氏世界紀錄！　愛看電視還會隨音樂打拍子

出國七天帶「旅行的氣味」回家　主子們認真猛聞超滿意

泡泡瑪特驚傳「忠孝SOGO店」熄燈！倒數1周關門　官方感性道別

遭夏靖庭飆罵！《照片》方宥心未婚生子委屈落淚　李沐曝童年私密事：吵到哭

越活越顯老？小心「5個日常習慣」正在悄悄拉垮狀態

美軍封鎖令生效！英國發警告：伊朗港口「整條海岸線」全面管制

台中86歲嬤散步「忘了家在哪」　暖警耐心問出線索成功助她回家

上班逼部下玩自製桌遊？日消防局離奇職場霸凌...被迫玩35小時

阿蒂仙50週年推「墨水香」　Trudon無花果系列同步登場

桃園公立國中小新生線上報到　4月20日至26日中午12時止

走出離婚陰影...曹格回來了！　「唱一半突崩潰痛哭」全場鼻酸

桃園彩色海芋季結束　台七繡球金針花卉接棒登場

寵物動物熱門新聞

美國鴿瑞45高齡　破金氏世界紀錄

貓咪嗨玩健力架　寶寶眼神超困惑

出國帶旅行的氣味給貓　聞超認真

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

「黃阿瑪後宮」醫療費3個月45萬

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

主人過世　大樓住戶輪流救援虎斑貓

帶狗約會卻沒牠 賓士貓氣呼呼衝餐廳抗議

大狗床被貓搶走　黃狗無辜塞紙箱

爸拍桌「不准養貓！」半年後趴地哄

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

芝麻包貓咪「非常重」找到主人啦

看到爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食

滅絕倒數！皇帝企鵝正式列入瀕危名單

讀者迴響

熱門新聞

美國鴿瑞45高齡　破金氏世界紀錄

貓咪嗨玩健力架　寶寶眼神超困惑

出國帶旅行的氣味給貓　聞超認真

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

「黃阿瑪後宮」醫療費3個月45萬

再也不會回收容所　浪汪獲收養「微笑睡著」

主人過世　大樓住戶輪流救援虎斑貓

帶狗約會卻沒牠 賓士貓氣呼呼衝餐廳抗議

大狗床被貓搶走　黃狗無辜塞紙箱

爸拍桌「不准養貓！」半年後趴地哄

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

芝麻包貓咪「非常重」找到主人啦

看到爆米花就「瞇眼受傷」　虎斑貓超萌討食

滅絕倒數！皇帝企鵝正式列入瀕危名單

浪貓絕育秒原放痛苦亡　獸醫心疼

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

奴才3天沒回家！黑貓有話說　不斷喵叫：知道偶有多想妳嗎

奴才3天沒回家！黑貓有話說　不斷喵叫：知道偶有多想妳嗎

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

貓貓直擊男友試吃貓糧　滿臉困惑：怎麼吃我飯？

貓貓直擊男友試吃貓糧　滿臉困惑：怎麼吃我飯？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面