萬獸之王再見了！壽山動物園非洲獅「二哥」高齡辭世

▲壽山動物園非洲獅二哥昨日辭世，享壽23歲。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

繼非洲象阿里、白老虎昭海，高雄壽山動物園中非洲獅「二哥」也於昨（13）日辭世，享壽23歲，相當於人類百歲高齡，可說是獅瑞。「二哥」晚年眼盲齒殘又受慢性病所苦，不知情的外國網友曾抨擊園方認為這是虐待動物，讓用心照護牠的保育員相當心碎，如今「二哥」離去，園方都相當不捨。

園方指出，「二哥」於2010年自六福村引進後，即成為園區的重要成員之一，十餘年來陪伴無數遊客留下深刻回憶。隨著年歲漸長，「二哥」的健康狀況逐步退化，面臨多項高齡動物常見的生理挑戰。

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▲壽山動物園非洲獅二哥因青光眼摘除右眼，今年又因牙髓炎拔除犬齒。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據醫療紀錄，牠近年受到青光眼、肝功能異常、貧血、脊椎退化及牙髓感染等慢性疾病影響。儘管醫療團隊多次進行治療與手術，並提供軟質食物及優化棲地環境提升生活品質，仍難敵整體機能老化，13日上午在保育員與醫療團隊的陪伴下安詳離世，以非洲獅平均壽命而言，已相當於人類百歲高齡。

長期照顧「二哥」的保育員李宥逸回憶，初見牠時正值壯年，展現雄獅特有的威嚴與氣勢，令人印象深刻。多年朝夕相處，彼此早已建立如家人般的深厚情感。他表示，「二哥」不僅是一隻動物，更是陪伴大家多年的重要夥伴。即使歷經多次醫療處置，牠仍堅強面對，展現野生動物驚人的生命韌性。對於牠的離去，雖萬分不捨，但也深知生命自有其終點，這段共同走過的時光，將永遠珍藏於心。

▲保育員李宥逸悉心照顧非洲獅「大姊」及「二哥」。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳表示，「二哥」的一生見證壽山動物園在物種保育與生命教育上的努力與成果，高齡動物照護需投入大量專業與心力，園方透過完善的醫療與照護機制，陪伴「二哥」走過生命最後一段旅程，正是對生命尊重的最佳體現。

園方日前於臉書發布「二哥」近況，湧入大批粉絲感謝園方悉心照顧及對「二哥」祝福關懷的留言，展現民眾對「二哥」長年累積的深厚情感及無可取代的地位；如今「二哥」離世消息傳出，也讓這些關心化為不捨與思念，陪伴牠走完生命最後一程。