非洲獅「二哥」23歲高齡離世！　勇敢對抗慢性病的堅韌王者

▲4月13日上午，壽山動物園非洲獅已高齡23歲離世。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

在昨日(13日)上午，壽山動物園的非洲獅「二哥」在保育員與醫療團隊陪伴下安詳離世，至今已陪伴遊客超過16年。享壽23歲的牠以非洲獅平均壽命來看，已相當於人類百歲高齡，也讓牠成為園區內最受遊客喜愛的長壽動物之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲以非洲獅的平均年齡來看已經是「獅瑞」。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

園方指出，二哥自2010年來到壽山動物園，隨著年紀增長陸續出現青光眼、脊椎退化與牙髓感染等高齡慢性疾病，但在保育員與醫療團隊的細心照料，仍努力維持著生活品質，展現出令人心疼又佩服的生命力。長期照顧二哥的保育員李宥逸回憶，自己目睹牠從壯年的英姿，到年老時仍堅強地面對每一次的治療，未來將會把這段珍貴的回憶永遠珍藏在心中。

▲二哥二嫂與保育員的合影。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）

觀光局長高閔琳也透過聲明表示，二哥的一生見證了壽山動物園在動物保育與生命教育上的努力，並指出高齡動物照護需要高度專業與耐心，園方透過完善的醫療機制讓二哥有尊嚴的走完最後一哩路，正是對生命尊重的最佳體現，也感謝牠帶給社會大眾珍貴的學習與回憶。

▲謝謝二哥帶給大家的回憶。（圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園提供）