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19歲嫩妹遭養7年獵犬活活咬死　父因1狀況竟被逮捕

19歲嫩妹遭養7年獵犬活活咬死　父因1狀況竟被逮捕

▲一名19歲女子被飼養7年的獵犬活活咬死，其父還一度因疏忽放任犬隻攻擊人致死遭警方逮捕，目前已獲保釋。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

英國艾塞克斯郡（Essex）近日發生一起獵犬傷主致死的慘案，一名19歲女子潔米利亞（Jamie-Lea Biscoe）突然遭到飼養約7年的愛犬襲擊，頸部因嚴重咬傷大量出血，其父比斯科（Jack Biscoe）在保護年幼兒子時也受了傷，隨即迅速報警求救，但最終潔米利亞仍宣告不治。而比斯科第一時間也被警方逮捕，因放任犬隻攻擊人致死，目前已獲得保釋。

綜合外媒報導，據警方初步調查，比斯科一家人住在艾塞克斯郡，他們還有飼養一隻名為「Shy」的7歲獵犬（Lurcher Cross）。這起憾事發生於英國時間4月10日晚間，比斯科回憶當時自己在臥室，走到19歲女兒潔米利亞房間時，發現她倒臥在血泊中，明顯看出是遭到Shy攻擊。

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當下比斯科看到Shy還試圖攻擊他年幼的兒子，挺身保護兒子後，他也遭到Shy咬傷耳朵和手臂。比斯科在慌亂中打電話報警，警方趕抵後宣布潔米利亞不治身亡，同時依法帶走咬死潔米利亞的Shy；然而，比斯科第一時間也因涉嫌疏忽管教放任危險性犬隻攻擊他人致死遭逮捕，目前已獲保釋至今年7月。

事後比斯科心碎表示，女兒與Shy關係極其親密，因為他們一家人在Shy才7週時就把牠帶回家飼養，女兒更把Shy視為「最好的朋友」，且Shy平時性格溫順，7年來都沒有攻擊過人，沒想到竟然會發生悲慘的狀況，讓他感嘆即便對寵物再信任，仍應保持警惕並將其視為具危險性的動物看待。

關於涉案的獵犬，專家指出該品種通常由靈緹（Greyhound）等視獵犬與梗犬或牧羊犬混種而成。雖然此類犬隻通常被認為對人友善且情感細膩，但其遺傳中帶有的狩獵天性與對環境變動的「敏感度」，有時會引發無法預期的攻擊行為。

目前全案仍由英國警方與動物專家共同調查中，重點將放在釐清家犬突發攻擊的原因，以及飼主在管理流程上是否存在缺失。

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關鍵字： 周刊王英國獵犬

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