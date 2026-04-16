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走出辦公室！台灣瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手保護動物協會送暖全台

▲走出辦公室！台灣瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩，攜手中華民國保護動物協會送暖全台。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨)

記者黃稜涵／採訪報導

台灣瑪氏今年再度號召員工走出辦公室，前往八里動物救援保育場投入志工行動，現場不僅陪著狗狗開心散步、餵食寵物點心，員工們更爭相幫毛孩洗澡、溫柔互動，讓原本等待認養的流浪動物，感受到滿滿關愛與溫暖。

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼台灣瑪氏員工走進八里動物救援保育場，以實際行動投入志工服務。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

第三次參與志工行動的員工分享，能與瑪氏夥伴一同走進保育場、陪伴狗狗貓貓互動，讓他感到格外有意義，尤其在幫狗狗洗澡時，看到牠們開心的眼神，自己也感到很開心。他表示，每一次參與都能從與毛孩的相處中獲得滿滿能量，在陪伴牠們的同時，也被深深療癒，「不只是我們在陪伴牠們，其實牠們也在陪伴著我們」。

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼參與志工行動已三次的員工分享，每次與毛孩互動，都能感受到滿滿能量與療癒。

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

瑪氏台灣/香港/澳門總經理萬金玲表示，瑪氏始終相信「寵物讓世界更美好」，除了持續提供毛孩所需的完整均衡營養，也希望喚起更多關注，讓寵物家庭的幸福感染更多人，並將這份關愛延伸給仍在等待家的毛孩子。

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼瑪氏台灣／香港／澳門總經理萬金玲表示，瑪氏始終相信「寵物讓世界更美好」，並致力將這份關愛延伸給仍在等待家的毛孩子。

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

根據瑪氏近年的《全球寵物家長調查》與《寵物與福祉研究》指出，寵物已成為人類重要的情感支柱，高達50%的狗狗家長深受寵物「無條件的愛」所感動，而44%的貓咪家長則認為，貓咪是幫助他們減輕日常壓力的重要陪伴。為了替毛孩打造更美好的未來，台灣瑪氏攜手中華民國保護動物協會（APA），發起「買三捐一 添一份愛」公益捐贈活動，民眾只要在合作電商平台購買三件指定產品，瑪氏即捐出一份等值寵物食品，送往全台24處合作收容單位，將溫暖送進每個需要的角落。

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼台灣瑪氏攜手中華民國保護動物協會，發起「買三捐一 添一份愛」公益捐贈活動，將溫暖送進每個需要的角落。

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

中華民國保護動物協會秘書長李朝全表示，感謝瑪氏一起投入公益，攜手推動動物保護與福利提升。他指出，透過收容、照護與企業合作，讓更多資源得以導入，提升動物的生活品質與福祉，許多流浪動物在外流浪已久，健康與營養狀況較不穩定，而瑪氏提供的進口飼料，能有效滿足動物需求，對維持健康具有實質幫助，透過企業與公益團體的合作，不僅提升動物福祉，也形成正向循環，為社會帶來更大的影響力。

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼中華民國保護動物協會秘書長李朝全表示，感謝瑪氏攜手投入公益，為收容動物的健康維持帶來實質幫助。

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

「買三捐一 添一份愛」公益捐贈活動將持續至5月15日，透過電商平台一鍵下單就可以響應公益，邀請消費者與瑪氏、APA攜手同行，為全台24處收容所的犬貓提供完整均衡的營養補給，台灣瑪氏期盼透過一次次實際行動，串聯企業與寵物家長的力量，讓關愛持續接力擴散，為寵物帶來一個更美好的世界。

▼民眾只需透過電商平台一鍵下單就可以響應公益，為寵物帶來一個更美好的世界。

▲瑪氏員工赴八里陪伴流浪毛孩　攜手APA送暖全台。（圖／記者劉亮亨攝）

電商平台活動資訊：

momo購物網 / Shopee蝦皮 / Coupang酷澎：4/16-4/30，購買三件Sheba®希寶®或健綠TM（GreeniesTM）指定產品，瑪氏就捐出一件等值產品。

毛孩市集：4/16-5/15，購買三件健綠TM潔牙骨3oz，瑪氏就捐出一件等值產品，同時享有健綠TM潔牙骨3oz「三件399元」優惠，且全品牌消費滿399元再送限量品牌贈品。

 

關鍵字： 寵物公益流浪動物台灣瑪氏公益愛心雲APA

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