濱臨絕種黑面琵鷺趴臥後龍濕地　嘴、腳遭魚線纏繞搶救不治

▲一隻濱臨絕種保育類野生動物黑面琵鷺，被發現趴在苗栗後龍濕地，嘴喙和腳部慘遭魚線層層纏繞，縣府保育官員獲報搶救送醫，可惜宣告不治 。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮西湖溪自行車鐵道附近濕地，日前被民眾發現一隻瀕臨絕種保育類野生動物黑面琵鷺，嘴喙和腳部慘遭魚線層層纏繞，縣府保育官員獲報搶救送醫，可惜仍因身體虛弱宣告不治，農業處計畫製作成標本，研判這隻黑面琵鷺可能是北返過境遭遇死劫，也是苗栗縣首例。農業處呼籲民眾勿隨意丟棄漁網、魚線等廢棄物，以免對野生動物造成致命威脅。

農業處指出，4月11日上午有胡姓民眾，在後龍鎮西湖溪自行車鐵道，看見一隻趴臥於地的白色鳥類，靠近後發現疑為國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列為「易危（Vulnerable, VU）」等級，同時也是我國第1級瀕臨絕種保育類野生動物黑面琵鷺。

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雖然熱心民眾發現其嘴喙及腳部遭魚線纏繞，先協助移除魚線並通報縣府派員後續處理，可惜研判黑面琵鷺已遭魚線纏繞多日，身體狀況已明顯衰竭，救治到當晚宣告不治。

縣府表示，黑面琵鷺每年秋冬之際從韓國等北方繁殖地到台灣西南部沿海度冬，春天再北返繁殖地，苗栗縣過去紀錄，僅有3年前春天在通霄沿海觀察到，當時可能僅是中途休息覓食。

縣府呼籲，前往海邊、河岸或任何戶外環境，切勿隨意丟棄漁網、魚線等廢棄物，這些看似不起眼的行為，可能將對野生動物造成致命的威脅，讓我們共同維護乾淨且安全的棲息環境！若發現受傷或需要協助的野生動物，請撥打縣民熱線1999，讓專業人員即刻提供協助。