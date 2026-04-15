以為兜風去公園　黑白狗睡香香醒來「看到獸醫診所」瞬間變臉

▲狗狗發現目的地，瞬間崩潰。（圖／翻攝自TikTok／@polkadotjen）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻狗狗瞬間從天堂掉入地獄的影片爆紅，狗狗原本以為主人要帶牠出門兜風，開心坐在車子上還放鬆地睡了一覺，沒想到睡醒發現，目的地竟然是最討厭的獸醫診所，表情瞬間崩潰的模樣讓網友笑翻。

以為要去公園 狗狗看到獸醫秒定格

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影片由國外網友@polkadotjen分享，影片中可看到，一隻黑白狗剛從睡夢中醒來，還舒服地打了一個大大的哈欠，模樣看起來十分放鬆，然而下一秒當牠望向窗外時，發現車子竟然停在獸醫診所前，瞬間變臉。

狗狗發現獸醫診所後立刻瞪大了眼睛，並且定格好幾秒，似乎不敢相信自己竟然被主人騙了。可愛影片曝光後立刻爆紅，獲得400多萬點閱，留言區也充滿了笑聲，「狗狗：這裡不是公園」、「太喜歡牠的表情了」、「狗狗一臉『這不可能是真的』的表情」。

飼主也在影片中回覆，這次帶寵物犬去獸醫院是為了接受節育手術，「我這一、兩天一直跟牠說要去看醫生，誰叫牠都不聽」，狗狗雖然一開始很不開心，但現在恢復得很好。