怎麼有狗！去田裡「被強迫中獎」秒傻眼　下秒開始想名字

▲網友在自己家的田裡工作，結果發現兩隻幼犬疑似被人丟在這裡。（圖／Threads@a048969602提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友紀平安在下田工作時，發現兩隻幼犬被人丟過來棄養，現場還多出一罐疑似作為撫養費的狗罐頭。原PO發現自己被「強迫中獎」後也超傻眼，原本還在碎念到底是誰把狗帶來這裡，下一秒就開始想這兩隻小浪浪要叫什麼名字。

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▲原本還在唸是誰丟的狗，下一秒就開始取名字。（圖／Threads@a048969602提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

搖尾賣萌誰能不心軟

影片中，一隻小黑狗與小虎斑圍著原PO熱切地搖尾巴，努力站起來賣萌討食物。突然變成飼主的他雖然仍在震驚，但還是拿出吐司暫時給牠們吃，還開玩笑說要請網友幫牠們取名字。原PO在留言中透露，自己曾猶豫過是否要收編狗狗們，因為以前認為養狗是當工具，現在知道必須背負責任、學習很多東西，但最後仍決定與農場的團隊一起愛護牠們。

▲正在努力裝可愛的狗狗們。（圖／Threads@a048969602提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

黑糖焦糖正式報到 用愛慢慢長大

後來小狗們被分別取名為「黑糖、焦糖」，是一對可愛的小姐妹，原PO正式晉級成鏟屎官後也立刻購買了幼犬專用飼料、罐頭與零食等寵物用品，「我老婆都說我溺愛小孩，又多兩個孩子要溺愛了」。現在的焦糖已經變成一隻黏人撒嬌怪，發現主人要暫時離開還會哭哭。至於黑糖個性還比較怕人，「所以我們要用團隊的愛來融化她」

▲正在努力吃罐罐的黑糖焦糖。（圖／Threads@a048969602提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲原PO買回來的各種寵物用品。（圖／Threads@a048969602提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）