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真有9條命！橘貓遭「火車撞飛」倒臥鐵軌被當死屍　隔天奇蹟生還

真有9條命！橘貓遭「火車撞飛」倒臥鐵軌被當死屍　隔天奇蹟生還。（圖／翻攝自Facebook／John Debacker）

▲被火車撞橘貓大難不死。（圖／翻攝自Facebook／John Debacker）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一隻橘貓穿越鐵軌時竟然遭火車撞上，當人們發現牠一動也不動倒在鐵軌上時，一度都以為牠已經死了，在鐵路局人員和救援人員的幫助下，暫時關閉鐵道電源，最後成功把橘貓救出，並將大難不死的牠取名為加菲(Garfield)。

被火車撞飛　重傷橘貓受困鐵軌獲救

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事件11日晚間發生在長島鐵路線上的Lindenhurst車站，一隻有著和卡通角色《加菲貓》一樣花色的小貓，竟然遭行駛中的火車撞上，一名鐵路局工程師當天曾在鐵軌上發現牠的身影，但以為牠已經被撞死，沒想到同一人隔天晚間7時再次經過小貓身邊時，發現牠的頭動了動，似乎還活著。

工程人員立即向當地野生動物救援人員德巴克(John DeBacker)尋求幫助，並且切斷鐵路電源以便救援人員能夠靠近受傷的橘貓。

前肢鼻子骨折　熱心捐款幫助橘貓康復

從德巴克在臉書上分享的影片中可看到，警官與救援人員一開始不敢貿然靠近橘貓，直到確認橘貓沒有攻擊性後，最後成功把貓咪救回。加菲臉上有一道很明顯的傷痕，但身體外觀上較看不出來明顯傷勢，後來交由當地動物中心South Shore Feral Care進行照料。

動物中心後來在臉書上表示，被火車撞到的加菲，前肢骨折、鼻子骨折、髖關節脫臼，能活下來根本是奇蹟，在接受緊急手術後還會進行一系列後續檢查與其他治療，幸好加菲是一隻年輕的小貓，未來有希望能夠完全康復，同時感謝熱心民眾捐款，以幫助支付加菲的治療費用。

關鍵字： 橘貓火車紐約加菲長島GarfieldJohn DeBacker寵物北美要聞

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