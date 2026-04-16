三花貓疑被「大貓追趕」掉進2公尺深大水桶　救援成功待開放認養

▲三花貓掉進2公尺深大水桶受困，救援成功等待開放認養。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）



實習記者陳安榆／綜合報導

貓咪天生喜歡身居高處，其實處處暗藏危機。新北市日前就發生一起三花貓疑似在廢棄大型水桶休息，卻不慎跌進桶內受困的案件。新北市政府動物保護防疫處表示，小貓可能是因為圓桶結構弧度太大、出口太小而無力自行脫困，派員救治後已恢復健康。目前收容在新店動物之家，絕育後將開放認養。

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▲所幸誘捕時底部沒積水，可以用救援繩索垂吊捕貓籠。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）



動保處獸醫師表示，貓咪喜愛在高處觀察周遭動靜，免除來自地面的潛在威脅感。牠們也喜歡探索洞穴，滿足探索的好奇天性及避免危險。灰黃白花色的小貓似乎是在桶頂休息，突然出現來自低處其他大貓等等威脅出現，成功躲避卻不料困在約2公尺深的空間。經檢查後發現， 三花貓僅有神情緊張及輕微脫水現象，經過毛寶貝醫療中心的加強照護、餵食營養品及輸液治療後已恢復健康，精神、食慾及身體機能已都正常。

▲大水桶洞口狹小，加上結構特殊，貓貓無法自行脫困。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）



動保員回憶救援過程，當時小貓窩在水桶深處，所幸底部沒積水，可以用救援繩索垂吊捕貓籠進行安全誘捕。雖然貓貓成功走進誘捕籠，卻因緊張而未踩中關龍踏板，使用加長型身伸縮桿去按壓踏板，才成功關門。目前毛孩在動物之家休養，非常親人可摸摸可抱抱，開放認養的資訊可參閱其官網。（https://www.facebook.com/xindian.animalsfamily/）

▲小貓個性親人，可抱抱可摸摸。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）



新北市動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，都值得盡全力來拯救保護，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話（02-29596353）報案。動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助。