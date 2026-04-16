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17歲汪得癌！飼主去年求媽祖「化療順利」　今年帶汪汪進香團追隨

▲網友去年求白沙屯媽祖祈求17歲狗狗阿寶化療順利，今年帶著四隻毛孩來還願。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

進喔！「有點毛毛的」的網友紫月帶著家中四隻毛孩參與白沙屯媽祖進香。去年進香期間家裡17歲的狗狗「阿寶」確診淋巴癌，飼主參加時就向媽祖祈求，希望牠能順利撐過化療。一年療程後阿寶奇蹟似地挺過來，於是她今年特地帶著狗狗們追隨媽祖一天還願。

▲。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

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▲四隻狗狗們穿著勇字背心跟著媽祖起駕。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

凌晨起駕拼體力　天熱改搭汽車追媽祖

儘管因為工作關係只能排休一天，飼主仍然在凌晨1點半帶著四隻毛孩跟著媽祖起駕，身上還穿著特製的「勇」字寵物背心，接著一路步行到天亮。雖然推車裡準備了冰墊與風扇替毛孩降溫，但太陽一出來氣溫迅速飆升，於是紫月迅速改變策略，請家人開車帶狗狗們上車吹冷氣補眠，自己下午再與堂哥姊姊接力，走到晚上9點駐駕休息才離開。

▲。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

▲車上準備了電扇冰墊，幫助毛孩們降溫。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

▲。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

▲天亮後阿寶跟其他狗都累壞，在路邊等家人接牠們上汽車吹冷氣。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

沿路被寵翻　絕對不能餓到渴到

沿路這車「汪汪進香團」成為眾人焦點，發福食的民眾看到推車裡的狗狗紛紛主動遞水塞零食，笑說「大人渴沒關係，不能渴到孩子」。不少香燈腳更給狗狗們加油打氣，拍照摸摸外還有人喊說讓毛孩們下來「勇腳一下！」，但因為現場人潮眾多，飼主為了確保安全，還是堅持讓牠們待在推車中。

▲。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

▲路上人潮擁擠，為了確保安全沒有讓牠們下來勇腳。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

▲。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

▲圖左是需要抗癌的阿寶，另外分別是錢寶、米妞、黑白買。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

抗癌成功的奇蹟

現在阿寶經過化療後腫瘤已完全消失，停藥4個月也未復發，目前只專注治療腎衰竭第四期的部份，治療成果就連獸醫都感到驚奇，因為之前曾判斷阿寶可能只剩兩個禮拜。同時飼主也聲明，如果想帶毛孩參與進香，一定要準備冰墊跟風扇等降溫措施，清晨與傍晚較適合一起同行，中午到下午則建議由飼主自行跟隨，讓毛孩在陰涼處或車內休息避暑。

▲。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

▲出發前先帶四隻毛孩來拜拜。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

▲。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

▲在車上吹冷氣補眠的阿寶。（圖／有點毛毛的／紫月提供）

關鍵字： 白沙屯媽祖進香抗癌奇蹟寵物降溫毛孩

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