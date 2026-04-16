燕尾服貓第一次游泳就上手　超強「貓爬式」網笑：怎麼沒脫白襪子

▲貓咪竟然會游泳。（圖／翻攝自TikTok／@mr.selleck）

記者李振慧／綜合報導

一般印象中通常覺得貓咪是怕水動物，然而美國猶他州卻有一隻燕尾服貓，主人第一次帶牠到海灘時，不但自己主動走進水中，甚至還開始游泳，獨特的「貓爬式」泳姿讓牠爆紅。

意外解鎖技能 燕尾服貓突然下水游泳

[廣告]請繼續往下閱讀...

飼主近來在網路上分享，第一次帶所養燕尾服貓Selleck到海邊遊玩的趣味影片，影片中可看到，身上有牽繩的Selleck原本站在海灘上，似乎對第一次看到的海水非常有興趣。

@mr.selleck Selleck’s first time to the beach! Safe to say he loves the water Instagram: Mr.selleck ♬ original sound - Selleck The Mustache Cat

貓咪先是好奇地走在淺水區的沙灘上，似乎完全不在乎身上的毛被弄濕，當走到腳快踩不到的地方時，竟然游了起來，雖然是第一次游泳卻十分上手，還愈游愈快。

沒脫襪就下水 網笑燕尾服貓穿著太正式

影片曝光後獲得4千9百多萬的驚人點閱，Selleck游泳的模樣顛覆一般人對貓的認知，「我的貓說這是AI」、「我以前從來沒看過貓游泳」、「你養的狗看起來好像一隻貓」。

還有許多人針對Selleck的外型笑稱，「怎麼白襪子沒脫就下水啊」、「幫牠把襪子脫掉」、「這隻貓游泳也穿得太正式了吧」。雖然大多數貓咪不喜歡水，但通常天生就具備游泳能力，也有許多網友曬出自家貓咪游泳的照片，顯示Selleck並非貓界特例。