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台北動物園首隻「醜小鴨」出生　黑天鵝破蛋成功：一家互動超溫馨

▲台北動物園黑天鵝首度「破蛋」　人工孵化成功：一家互動超溫馨。（圖／台北市立動物園）

▲黑天鵝寶寶緊跟父母。（圖／台北市立動物園）

實習記者陳安榆／綜合報導

台北市立動物園近期迎來新生命，熱帶雨林區的黑天鵝夫婦在今（2026）年2月時產下一窩蛋。雖說年年都會產卵，卻總是會被機靈的小型肉食動物「截胡」，導致成功孵出寶寶的好事始終未見。這次保育員選擇「偷天換蛋」，利用人工孵化讓小傢伙破殼而出，也讓黑天鵝首度「破蛋」，立下大功。

▲台北動物園黑天鵝首度「破蛋」　人工孵化成功：一家互動超溫馨。（圖／台北市立動物園）

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▲▼毛茸茸的黑天鵝寶寶超級吸睛。（圖／台北市立動物園）

▲台北動物園黑天鵝首度「破蛋」　人工孵化成功：一家互動超溫馨。（圖／台北市立動物園）

這次出生的天鵝寶寶是黑天鵝繁殖計畫中首例成功的喜事，為了避免往年遺憾再度發生，保育員用「假蛋換真蛋」，並送往園區專業的「鳥類人工孵化室」人為孵蛋。寶寶也不負眾望，還未破殼保育員就已經聽到牠宏亮的叫聲，用盡力量終於順利破殼。或許是破殼而出的過程太過耗費體力，這隻充滿活力的小生命在成功鑽出蛋殼的那一刻，竟然累到直接原地「倒頭睡死」，讓目睹的保育員既心疼又想笑。

▲台北動物園黑天鵝首度「破蛋」　人工孵化成功：一家互動超溫馨。（圖／台北市立動物園）

▲保育員提到，黑天鵝父母非常珍愛這個寶寶，幾乎寸步不離。（圖／台北市立動物園）

確認小天鵝生命無虞後，接下來園方便要面對新的關鍵，就是趁天鵝父母不注意時將孩子送回原位。保育員利用「聲東擊西」的招數，先引開母天鵝，再將小鵝連同蛋殼一併放回巢中，避免該夫婦納悶「怎麼沒看到破蛋過程就蹦出一隻小孩」。所幸這對新手父母在看見毛茸茸的寶寶時，立刻展現出強烈的護雛本能，讓保育員懸著的心終於落了地。

▲台北動物園黑天鵝首度「破蛋」　人工孵化成功：一家互動超溫馨。（圖／台北市立動物園）

▲天鵝媽媽非常保護得來不易的寶寶，遊客太靠近或是太嘈雜時可能會開啟警戒狀態。（圖／台北市立動物園）

鵝寶寶目前與媽媽寸步不離。每當游完水，濕漉漉的羽絨尚未乾透時，鵝媽媽會呼喚寶寶回巢，並藏在厚實的翅膀下保暖。現在走進雨林區，常能看見鵝媽媽帶著寶寶在水面悠游的溫馨一幕。為了保護這隻得來不易的鵝寶寶，鵝媽媽警覺性極高，舉凡游近的魚群、或是岸邊想討食的鴿子，都會被牠果斷啄趕。若是遊客靠得太近或直盯著，夫妻倆也會用犀利的眼神盯著來客，並以叫聲與拍翅的動作威嚇對方。

▲台北動物園黑天鵝首度「破蛋」　人工孵化成功：一家互動超溫馨。（圖／台北市立動物園）

▲提醒遊客被這小小的身影吸引前往參觀的同時，也要尊重生態、安靜的遠觀。（圖／台北市立動物園）

台北市立動物園表示，誠摯邀請大家來到雨林區。同時呼籲遊客安靜地觀察這家人的互動，避免大聲喧嘩免引起鵝爸鵝媽的警戒，保持適當距離才能觀察到黑天鵝寶寶最自然、最可愛的成長模樣！

關鍵字： 黑天鵝醜小鴨破蛋可愛台北市

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