動保女闖餐廳「搶寵物龍蝦放生」奪2命　老闆曝：害另一隻孤獨死

▲龍蝦示意圖。（圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國47歲女子斯馬特(Emma Smart)為了捍衛動物權利，擅自闖進餐廳中偷走老闆的寵物龍蝦丟入港口中「放生」，龍蝦至今下落不明，也讓她被判刑。然而老闆透露，其實他一共養了2隻寵物龍蝦，另外一隻龍蝦自從同伴被偷後，疑似因為太孤單，不久後已過世。

女強行放生釀悲劇 另一龍蝦也孤單離世

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身為動物權利活動家的女子斯馬特，去年4月10日闖進多塞特郡韋茅斯(Weymouth)當地餐廳the Old Fish Market內，不顧工作人員阻止，強硬搶走店內一隻活龍蝦並丟入附近港口中，原以為自己是在解救海洋動物成為大餐，後來才發現該龍蝦其實是餐廳老闆庫柏(Anthony Cooper)所養的寵物。

'Lobster' thrown into sea by eco-warrior 'is dead' as it's a CRAYFISH https://t.co/qCkcsV9SZf butting in where they don’t belong — Maddie (@RubyBon15809833) April 17, 2026

對判決結果失望 飼主痛訴女子奪兩命

斯馬特近來出庭，被法官判處為期8個月的有條件釋放，以及一份為期3年的限制令，禁止她靠近餐廳10公尺範圍內，然而飼主庫柏卻對外表示他對於判決結果感到失望。

庫柏表示，被偷的寵物其實不是龍蝦(Lobster)而是小龍蝦(Crayfish)，這種生物通常生活在溫暖的水域中，卻被斯馬特丟進冰冷港口，很有可能因此害死寵物，且他其實一共養了2隻寵物龍蝦，另外一隻龍蝦自從朋友被偷走後，可能因為覺得很孤單沒多久也過世，希望當局能夠給予斯馬特更重的懲罰。