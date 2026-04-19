浪幼貓慘變「活氣球」！全身離奇腫脹　靠神奇療法消風暖哭網

▲流浪幼貓佐伊（Zoe）因罕見的皮下氣腫導致全身腫脹，外型宛如一顆填充過度的氣球，引發網友高度關注。（翻攝自instagram/drphil_thevet）

圖文／鏡週刊

在獸醫職業生涯中，總會遇到各種突發狀況，但看著一隻貓咪像氣球一樣在眼前膨脹，連資深獸醫都直呼不可思議。美國加州的一隻流浪幼貓「佐伊」（Zoe），日前出現在收容所時，因全身離奇腫脹、外型宛如一顆圓滾滾的球而引發熱議。這隻被網友封為「泡芙貓」的小傢伙，背後其實隱藏著一段驚險的求生故事。

為什麼幼貓佐伊會腫成氣球？

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接手治療的獸醫菲爾·考德威爾（Dr. Phil Caldwell）表示，佐伊初次抵達棕櫚泉動物收容所時，身體腫脹的程度非常誇張，幾乎看不出貓的輪廓。經過詳細診斷，證實佐伊患有極為罕見的「皮下氣腫」。考德威爾推測，佐伊的氣管可能遭到了其他貓咪、甚至是貓媽媽意外咬傷，導致呼吸時空氣外洩並積聚在皮膚組織下方。

根據《Upworthy》報導，考德威爾向媒體坦言，這種情況在成年貓身上已屬少見，發生在體型嬌小的幼貓身上更是離奇。儘管外表驚悚，但幸好這並非人為惡意傷害，而是一場突如其來的意外。

「泡芙貓」如何康復？

面對這道棘手的難題，考德威爾採取了一種看似簡單卻極需專業的療法，他利用針筒小心翼翼地在佐伊腫脹的部位「扎針」，讓受困在皮膚下的空氣慢慢排出。隨著「消風」過程一次次完成，佐伊終於從氣球變回了正常的小貓，食欲也隨之大增，體重在短短一週內恢復到健康的2磅。

佐伊堅強康復的影片被分享到Instagram後迅速爆紅，不僅美國廣播公司（ABC）爭相報導，網路上更出現了大批「佐伊後援會」。粉絲們親暱地稱呼佐伊為「棉花糖」或「泡芙太太」，甚至有熱心民眾將佐伊腫脹的臉印成T恤販售。這項義賣收益全數捐給收容所的「愛心基金」（Loving Heart Fund），確保更多像佐伊一樣的流浪動物能獲得專業護理。

目前佐伊在寄養家庭中復原狀況極佳，考德威爾開玩笑說，現在的佐伊簡直像是有專業公關與經紀人的小明星，雖然消腫後的佐伊不再具備「氣球」般的視覺震撼力，但她展現出的生命韌性，已成功為自己贏得了尋找永遠溫暖家庭的機會。



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