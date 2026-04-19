ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

浪幼貓慘變「活氣球」！全身離奇腫脹　靠神奇療法消風暖哭網

流浪幼貓佐伊（Zoe）因罕見的皮下氣腫導致全身腫脹，外型宛如一顆填充過度的氣球，引發網友高度關注。（翻攝自instagram/drphil_thevet）

▲流浪幼貓佐伊（Zoe）因罕見的皮下氣腫導致全身腫脹，外型宛如一顆填充過度的氣球，引發網友高度關注。（翻攝自instagram/drphil_thevet）

圖文／鏡週刊

在獸醫職業生涯中，總會遇到各種突發狀況，但看著一隻貓咪像氣球一樣在眼前膨脹，連資深獸醫都直呼不可思議。美國加州的一隻流浪幼貓「佐伊」（Zoe），日前出現在收容所時，因全身離奇腫脹、外型宛如一顆圓滾滾的球而引發熱議。這隻被網友封為「泡芙貓」的小傢伙，背後其實隱藏著一段驚險的求生故事。

為什麼幼貓佐伊會腫成氣球？

[廣告]請繼續往下閱讀...

接手治療的獸醫菲爾·考德威爾（Dr. Phil Caldwell）表示，佐伊初次抵達棕櫚泉動物收容所時，身體腫脹的程度非常誇張，幾乎看不出貓的輪廓。經過詳細診斷，證實佐伊患有極為罕見的「皮下氣腫」。考德威爾推測，佐伊的氣管可能遭到了其他貓咪、甚至是貓媽媽意外咬傷，導致呼吸時空氣外洩並積聚在皮膚組織下方。

根據《Upworthy》報導，考德威爾向媒體坦言，這種情況在成年貓身上已屬少見，發生在體型嬌小的幼貓身上更是離奇。儘管外表驚悚，但幸好這並非人為惡意傷害，而是一場突如其來的意外。

「泡芙貓」如何康復？

面對這道棘手的難題，考德威爾採取了一種看似簡單卻極需專業的療法，他利用針筒小心翼翼地在佐伊腫脹的部位「扎針」，讓受困在皮膚下的空氣慢慢排出。隨著「消風」過程一次次完成，佐伊終於從氣球變回了正常的小貓，食欲也隨之大增，體重在短短一週內恢復到健康的2磅。

佐伊堅強康復的影片被分享到Instagram後迅速爆紅，不僅美國廣播公司（ABC）爭相報導，網路上更出現了大批「佐伊後援會」。粉絲們親暱地稱呼佐伊為「棉花糖」或「泡芙太太」，甚至有熱心民眾將佐伊腫脹的臉印成T恤販售。這項義賣收益全數捐給收容所的「愛心基金」（Loving Heart Fund），確保更多像佐伊一樣的流浪動物能獲得專業護理。

目前佐伊在寄養家庭中復原狀況極佳，考德威爾開玩笑說，現在的佐伊簡直像是有專業公關與經紀人的小明星，雖然消腫後的佐伊不再具備「氣球」般的視覺震撼力，但她展現出的生命韌性，已成功為自己贏得了尋找永遠溫暖家庭的機會。


更多鏡週刊報導
「我家是不是少了什麼...」貓皇戰利品太狂！一口叼走12公分巨螺絲　日漫畫家嚇壞急搜索鎖回
萌片／小海豹誤闖進酒吧「玩躲貓貓」　巡護員揭超可愛迷路原因
反差片／萌臉戰神！小橘貓「1打7」單挑打趴全獸醫　他們掛彩包繃帶眼神死：這哪種獅子

關鍵字： 佐伊Zoe泡芙貓Dr. Phil Caldwell鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「浪姐7」選這首歌　太為難姐姐們了吧...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

6周小貓掉「工業膠水桶中」7孔被封無法呼吸　靠1物神救援現況曝

主人過世！虎斑貓樓梯間流浪　大樓住戶輪流救援「每層樓都牠家」

「漂浮甜甜圈」洗澡要儀式感　泡水媽咪幫「自轉」超chill

浪幼貓慘變「活氣球」！全身離奇腫脹　靠神奇療法消風暖哭網

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄　研究警告：不排除已在南部繁殖

怎麼有狗！去田裡「被強迫中獎」秒傻眼　下秒開始想名字

進香途中巧遇「毛毛萌信徒」　可愛到沿路一直跟在背後

發現貓糧「蛋白質超高」秒試吃　旁邊主子傻眼：我爸瘋了嗎

約好看獸醫！哈士奇突逃家跑去日托所　主人接通知嚇：去見男朋友

17歲汪得癌！飼主去年求媽祖「化療順利」　今年帶汪汪進香團追隨

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黑熊現身棲蘭山！紅外線拍到覓食身影　罕見熊窩畫面曝

浪浪別哭-等家的小時候VS回家的長大後-羅格篇｜浪浪到家了

愛寶寵新知-為什麼主人不在家，毛孩就不吃飯？

黑柴擎天崗散步聞到牛糞　下秒歪頭銷魂滾屎媽傻眼

這貓竟然會亞洲蹲！姿勢還超標準

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄　研究警告：不排除已在南部繁殖

浪幼貓慘變「活氣球」！全身離奇腫脹　靠神奇療法消風暖哭網

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄　研究警告：不排除已在南部繁殖

對發票抓包妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李：給我滾回斗六

大甲媽C位爭奪戰！藍縣長、綠鎮長接轎爆衝突　2分鐘推擠畫面曝

美國路易斯安那州大規模槍擊案！8孩童中彈亡「最小僅1歲」

透天厝惡火全面燃燒「僅1消防車能進去」　一家三口慘死陽台

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫喊「選錯了」：這兩款運動最有效

謝亞軒單場轟7顆三分飆25分4籃板6助攻　特攻締造主場4連勝

澎湖北海一日跳島玩法　無人島賞黑白燈塔、划SUP看小藍洞

玩家買「紅白機盒」收到更稀有箱子？任天堂老粉驚：博物館等級

1分險勝！　新北國王BCL喜迎2連勝

寵物動物熱門新聞

6周小貓掉「工業膠水桶中」　1物神救援

主人過世　大樓住戶輪流救援虎斑貓

球蟒洗澡要儀式感　轉圈圈超放鬆

浪幼貓慘變「活氣球」！全身離奇腫脹

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄

田裡被丟二奶汪　下秒開始想名字

進香巧遇萌信徒　忍不住沿途跟隨

爸爸試吃貓飼料　主子傻眼不裡解

約好看獸醫　哈士奇逃家去日托所「見男友」

老狗得癌求媽祖保佑　今年來還願

帶狗約會卻沒牠 賓士貓氣呼呼衝餐廳抗議

美國鴿瑞45高齡　破金氏世界紀錄

惡主人「24小時膠帶封嘴」　受虐德牧被安樂死

女搶龍蝦放生卻奪2命　老闆曝：另一隻孤獨死

讀者迴響

熱門新聞

6周小貓掉「工業膠水桶中」　1物神救援

主人過世　大樓住戶輪流救援虎斑貓

球蟒洗澡要儀式感　轉圈圈超放鬆

浪幼貓慘變「活氣球」！全身離奇腫脹

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄

田裡被丟二奶汪　下秒開始想名字

進香巧遇萌信徒　忍不住沿途跟隨

爸爸試吃貓飼料　主子傻眼不裡解

約好看獸醫　哈士奇逃家去日托所「見男友」

老狗得癌求媽祖保佑　今年來還願

帶狗約會卻沒牠 賓士貓氣呼呼衝餐廳抗議

美國鴿瑞45高齡　破金氏世界紀錄

惡主人「24小時膠帶封嘴」　受虐德牧被安樂死

女搶龍蝦放生卻奪2命　老闆曝：另一隻孤獨死

橘白貓「見人就揮手」超萌　背後原因藏洋蔥

熱門寵物影片

更多
鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黑熊現身棲蘭山！紅外線拍到覓食身影　罕見熊窩畫面曝

黑熊現身棲蘭山！紅外線拍到覓食身影　罕見熊窩畫面曝

浪浪別哭-等家的小時候VS回家的長大後-羅格篇｜浪浪到家了

浪浪別哭-等家的小時候VS回家的長大後-羅格篇｜浪浪到家了

愛寶寵新知-為什麼主人不在家，毛孩就不吃飯？

愛寶寵新知-為什麼主人不在家，毛孩就不吃飯？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面