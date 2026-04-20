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「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄　研究警告：不排除已在南部繁殖

▲▼「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄　研究警告：不排除已在南部繁殖。（圖／台灣爬行類動物保育協會）

▲「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄。（圖／台灣爬行類動物保育協會，下同）

記者許力方／台北報導

台灣爬行類動物保育協會近日發布研究指出，原非本土物種的「世界最長」網紋蟒近年在高雄頻繁現蹤，依據數量與分布具規模，甚至曾有個體在野外產下受精卵，學者警告不排除已在南部悄然繁殖，具潛在入侵風險。

19筆紀錄集中典寶溪　出現幼蛇成關鍵

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研究團隊統計，近14年間南部至少有19筆網紋蟒野外紀錄，其中多達10筆集中於典寶溪流域，呈現高度區域聚集現象。更值得關注的是，2024年9月在同一流域發現一條體長僅約98公分的幼蛇，推估孵化時間約半年，成為疑似野外繁殖的重要線索。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋指出，若僅以棄養或偶發逸出解釋，難以說明紀錄集中與幼體出現的情形，顯示族群可能已在當地逐步建立。

▲▼「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄　研究警告：不排除已在南部繁殖。（圖／台灣爬行類動物保育協會）

▲▼「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄　研究警告：不排除已在南部繁殖。（圖／台灣爬行類動物保育協會）

曾挖出懷卵個體　繁殖跡象早有端倪

事實上，早在2017年高雄燕巢一處工地就曾挖出雌性網紋蟒，該個體被收容約3週後即產下受精卵，顯示早在野外就已完成交配。研究人員當時即對野外族群產生警覺，後續持續蒐集消防與捕蜂捉蛇通報資料，累積長期觀察。

相較之下，同樣常見於寵物市場的緬甸蟒，在南部同期野外紀錄僅約4筆，也讓網紋蟒族群擴張的可能性更受關注。

外來種適應力強　恐衝擊本土生態

網紋蟒為全球體型最大的蛇類之一，堪稱「現存世界最長蛇類」，主要分布於東南亞，適應力極強，能棲息森林、河岸甚至人類聚落周邊，已在美國佛羅里達與波多黎各形成入侵族群。台灣雖已於2017年將其列為保育類並限制輸入，但過去寵物貿易仍可能造成逸出個體。

研究團隊建議，應優先針對典寶溪周邊熱區加強監測與通報，並結合地方政府與民間力量蒐集資料，必要時可引入國外「猶大蛇技術」進行追蹤移除，以降低族群擴張風險，避免南台灣成為外來大型蛇類入侵熱點。

▲▼「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄　研究警告：不排除已在南部繁殖。（圖／台灣爬行類動物保育協會）

關鍵字： 網紋蟒

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