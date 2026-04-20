「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目

▲「十年前素描本」封面被當貓抓板，賓士貓福志永遠留在畫中。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

思念總是忽然湧上心頭，讓人猝不及防。彰化縣的藝術工作者「林晉弘」，目前定居於台南。這天他翻到了十年前的素描本，封面被當成了貓抓板，然而「兇手」卻永遠留在畫中，成為回憶。他用輕鬆的語氣在Threads上分享，沒想到造成數萬網友淚目，直呼「是貓貓和主人一起完成的作品」，獲得43萬次瀏覽。

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▲▼左「福志」、右「對對」，兩隻毛孩陪伴奴才整個年輕時期。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

畫中的主角賓士貓「福志Fuji」，被形容為「會照顧朋友的酷哥哥」，喜歡吃罐頭和小魚乾。林晉弘和《ETtoday寵物雲》分享，他猜測本子封面也可能是福志的橘貓弟弟「對對」破壞的，因為對對總會把一個厚框畫布當作貓抓板。兩隻毛孩陪伴奴才從戀愛、結婚、定居到生小孩，是不可分割的美好回憶。

▲對對的「厚框畫布貓抓板」。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



創作源於日常 貓的離開與創作延續

因為工作關係，林晉弘常用到素描本，所以福志並不是一隻刻意被記錄的主角，偶爾他會趁著貓貓熟睡時偷偷畫下牠的模樣。他提到，一幅名為《有貓的風景》的作品，原先是描繪福志，但畫到一半貓醒來離開，他便順勢將畫面轉為風景畫，這種未完成、被打斷、甚至被改寫的畫面，反而成為其創作的一部分。

▲作品《有貓的風景》，創作源於日常，貓也參與其中。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

談及近期重新翻出的一本素描本，林晉弘形容當下心情是「啊！我都快忘了有這本呢！」的感覺。目前Fuji與對對皆已離世，對於是否會再以牠們為主題創作，林晉弘表示，未來可能會將過去零碎的素描轉化為其他形式，但現階段仍以當下生活為主要素材來源。

貼文突然爆紅 他直言「是天上的貓貓在幫忙」

林晉弘形容自己「像是那種一直沒有變成大飯店，但是經過幾十年也一直都還一直持續經營的小吃攤。為一般生活裡可以接觸到的人們服務，而喜歡的人也會把我這樣的創作者介紹給同頻的好朋友」。他自小因擅長繪畫而受到鼓勵，在創作形式上，林晉弘主要是把自己感受到「這樣不是很美好嗎！」的可能性執行出來。不僅使用傳統媒材，也經常取材自日常生活，例如筷套或餐巾紙等一次性物件。

▲藝術工作者林晉弘，跨足平面設計、服裝設計與美術創作。他擅長色彩鮮明與視覺感強烈的插畫風格，表達生活中遭遇的各種細微感受。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



對於貼文意外引發關注，他則以輕鬆語氣回應，笑稱覺得是牠們兄弟倆在天上說「你看看我們的鏟屎官，對自己的創作這樣沒要沒緊的，來幫他一把好了」。串文中的網友紛紛感動留言「封面跟裡面都是藝術……」、「殺我別用回憶刀」、「留友看有洋蔥」、「這是素喵本」、「珍貴的紀念品」，也支持他繼續創作。

▲林晉弘分享十年前的素描本，短短的文字卻讓數萬網友淚目。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

