ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目

▲「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「十年前素描本」封面被當貓抓板，賓士貓福志永遠留在畫中。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

思念總是忽然湧上心頭，讓人猝不及防。彰化縣的藝術工作者「林晉弘」，目前定居於台南。這天他翻到了十年前的素描本，封面被當成了貓抓板，然而「兇手」卻永遠留在畫中，成為回憶。他用輕鬆的語氣在Threads上分享，沒想到造成數萬網友淚目，直呼「是貓貓和主人一起完成的作品」，獲得43萬次瀏覽。

▲「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼左「福志」、右「對對」，兩隻毛孩陪伴奴才整個年輕時期。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

畫中的主角賓士貓「福志Fuji」，被形容為「會照顧朋友的酷哥哥」，喜歡吃罐頭和小魚乾。林晉弘和《ETtoday寵物雲》分享，他猜測本子封面也可能是福志的橘貓弟弟「對對」破壞的，因為對對總會把一個厚框畫布當作貓抓板。兩隻毛孩陪伴奴才從戀愛、結婚、定居到生小孩，是不可分割的美好回憶。

▲「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲對對的「厚框畫布貓抓板」。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

創作源於日常　貓的離開與創作延續

因為工作關係，林晉弘常用到素描本，所以福志並不是一隻刻意被記錄的主角，偶爾他會趁著貓貓熟睡時偷偷畫下牠的模樣。他提到，一幅名為《有貓的風景》的作品，原先是描繪福志，但畫到一半貓醒來離開，他便順勢將畫面轉為風景畫，這種未完成、被打斷、甚至被改寫的畫面，反而成為其創作的一部分。

▲「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲作品《有貓的風景》，創作源於日常，貓也參與其中。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

談及近期重新翻出的一本素描本，林晉弘形容當下心情是「啊！我都快忘了有這本呢！」的感覺。目前Fuji與對對皆已離世，對於是否會再以牠們為主題創作，林晉弘表示，未來可能會將過去零碎的素描轉化為其他形式，但現階段仍以當下生活為主要素材來源。

貼文突然爆紅　他直言「是天上的貓貓在幫忙」

林晉弘形容自己「像是那種一直沒有變成大飯店，但是經過幾十年也一直都還一直持續經營的小吃攤。為一般生活裡可以接觸到的人們服務，而喜歡的人也會把我這樣的創作者介紹給同頻的好朋友」。他自小因擅長繪畫而受到鼓勵，在創作形式上，林晉弘主要是把自己感受到「這樣不是很美好嗎！」的可能性執行出來。不僅使用傳統媒材，也經常取材自日常生活，例如筷套或餐巾紙等一次性物件。

▲「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲藝術工作者林晉弘，跨足平面設計、服裝設計與美術創作。他擅長色彩鮮明與視覺感強烈的插畫風格，表達生活中遭遇的各種細微感受。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對於貼文意外引發關注，他則以輕鬆語氣回應，笑稱覺得是牠們兄弟倆在天上說「你看看我們的鏟屎官，對自己的創作這樣沒要沒緊的，來幫他一把好了」。串文中的網友紛紛感動留言「封面跟裡面都是藝術……」、「殺我別用回憶刀」、「留友看有洋蔥」、「這是素喵本」、「珍貴的紀念品」，也支持他繼續創作。

▲「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲林晉弘分享十年前的素描本，短短的文字卻讓數萬網友淚目。（圖／藝術工作者林晉弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 賓士貓橘貓素描貓抓板洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【千里眼掉落有警訊？】大甲媽遶境接連爆衝突　民俗專家：應驗了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄　研究警告：不排除已在南部繁殖

「漂浮甜甜圈」洗澡要儀式感　泡水媽咪幫「自轉」超chill

惡主人「24小時膠帶封嘴」不讓進食喝水　受虐德牧慘被安樂死

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黑熊現身棲蘭山！紅外線拍到覓食身影　罕見熊窩畫面曝

浪浪別哭-等家的小時候VS回家的長大後-羅格篇｜浪浪到家了

愛寶寵新知-為什麼主人不在家，毛孩就不吃飯？

黑柴擎天崗散步聞到牛糞　下秒歪頭銷魂滾屎媽傻眼

這貓竟然會亞洲蹲！姿勢還超標準

去小人國看見「龐然大物」來襲　原來是喵斯拉入侵展區

「十年前素描本」封面被當貓抓板　兇手永遠留在畫中：惹網淚目

調皮英短貓闖禍！打開濾水器淹滿地　媽回家整間房「變泳池」

早上二貓搶佔「最佳賞鳥位」　電風扇每天都承擔了太多

寵物用藥新制急煞車！　專家批正面表列窄化治療路

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄　研究警告：不排除已在南部繁殖

浪幼貓慘變「活氣球」！全身離奇腫脹　靠神奇療法消風暖哭網

破紀錄「時雨量77毫米」炸整晚　紐西蘭首都洪水緊急狀態

台灣亞運史上規模最大「一站式」中繼站！廢棄小學變台灣最強後盾

RAM大公羊推「2500警用皮卡車」！能打擊犯罪還能拖曳載重

踏上《馬祖頌》中的莒光　「同島一命」鮮紅標語矗立前線中的前線

圖文／龍舌蘭扎根戰地　靜默守望莒光最前線

從SportX的跨界DNA　開啟臺灣運動人才優化工程

桃園捷運綠線八德區德和路雨水下水道工程　超前3個月完工

圖文／西莒樂道澳水庫　築起軍民同島一命的意志

圖文／守望海疆　「東莒島燈塔」花崗石材屹立百年

羽絨衣之王入侵夏天！Moncler層次穿搭太好看　蝴蝶結斗篷展浪漫氣勢

寵物動物熱門新聞

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄

球蟒洗澡要儀式感　轉圈圈超放鬆

惡主人「24小時膠帶封嘴」　受虐德牧被安樂死

6周小貓掉「工業膠水桶中」　1物神救援

三花亂入小人國　變身喵吉拉

十年前素描本被抓花　網哭有洋蔥

主人過世　大樓住戶輪流救援虎斑貓

浪幼貓慘變「活氣球」！全身離奇腫脹

帶狗約會卻沒牠 賓士貓氣呼呼衝餐廳抗議

田裡被丟二奶汪　下秒開始想名字

白貓開水成災　家中瞬間變游泳池

女搶龍蝦放生卻奪2命　老闆曝：另一隻孤獨死

約好看獸醫　哈士奇逃家去日托所「見男友」

讀者迴響

熱門新聞

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄

球蟒洗澡要儀式感　轉圈圈超放鬆

惡主人「24小時膠帶封嘴」　受虐德牧被安樂死

6周小貓掉「工業膠水桶中」　1物神救援

三花亂入小人國　變身喵吉拉

十年前素描本被抓花　網哭有洋蔥

主人過世　大樓住戶輪流救援虎斑貓

浪幼貓慘變「活氣球」！全身離奇腫脹

帶狗約會卻沒牠 賓士貓氣呼呼衝餐廳抗議

田裡被丟二奶汪　下秒開始想名字

白貓開水成災　家中瞬間變游泳池

女搶龍蝦放生卻奪2命　老闆曝：另一隻孤獨死

約好看獸醫　哈士奇逃家去日托所「見男友」

急煞車　專家批寵物用藥新制窄化

熱門寵物影片

更多
鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黑熊現身棲蘭山！紅外線拍到覓食身影　罕見熊窩畫面曝

黑熊現身棲蘭山！紅外線拍到覓食身影　罕見熊窩畫面曝

浪浪別哭-等家的小時候VS回家的長大後-羅格篇｜浪浪到家了

浪浪別哭-等家的小時候VS回家的長大後-羅格篇｜浪浪到家了

愛寶寵新知-為什麼主人不在家，毛孩就不吃飯？

愛寶寵新知-為什麼主人不在家，毛孩就不吃飯？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面