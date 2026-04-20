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寵物用藥新制急煞車！　專家批正面表列窄化治療路

獸醫臨床上普遍使用人用藥，但現行制度限制藥商不得直接供應動物醫院，形成「能用卻難拿」的困境。示意圖、與本案無關。（圖／CTWANT攝影組）

▲獸醫臨床上普遍使用人用藥，但現行制度限制藥商不得直接供應動物醫院，形成「能用卻難拿」的困境。示意圖、與本案無關。（圖／CTWANT攝影組）

圖文／CTWANT

你家有「毛小孩」嗎？台灣從2023年至今（2026年）已增加逾192萬隻，目前估計突破340萬隻，連帶寵物醫療需求快速攀升，但現行制度讓獸醫無法合法向藥商取得人用藥，只能遊走灰色地帶。中央原規劃7月推出新制，將取藥途徑法制化，卻引發飼主憂心夜間藥局關門後，即使有錢也買不到藥；政策隨後在飼主與獸醫強烈反彈下急轉彎、直接註銷，讓夾在法規與現場缺口的飼主、獸醫師及藥商無所適從，是當前動物醫療體系最迫切待解的問題。

依《動物保護法》規定，允許在動物用藥不足時，獸醫可使用人用藥進行治療，但《藥事法》同時又規定，藥商不得將人用藥直接販售給未取得許可的機構，獸醫院並不在合法對象之列，讓臨床現場出現醫療上「可以用」，但實務上卻「不好取得」，導致「人藥治獸」只能偷雞摸狗。

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對此，農業部原先預計於7月推出新制，想把灰色地帶「制度化」，提出《動保法》的子法「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，做法是政府先建立一份清單，讓部分人用藥可以合法用在寵物身上，但同時設下一個流程：如果藥品還沒完成登錄，獸醫不能直接拿來用，必須先開立購藥證明，由飼主自行到藥局找藥師購買，再帶回醫院由獸醫調整劑量使用。

然而，這樣的流程也引發疑慮，尤其是急診或夜間情況下，若須臨時用藥，飼主是否來得及取得，成為外界最關注的問題。在如潮水般湧現的質疑聲中，寵物用藥新制急踩煞車，農業部4月10日召開會議取得初步共識，決定暫緩推動；不到5天，動植物防疫檢疫署署長杜麗華15日在立法院進一步證實，相關修正草案將「直接註銷」，待行政程序完成後近日公告。

獸醫師曲維紀認為，現行制度應改為負面表列，避免限縮臨床用藥空間。（圖／方萬民攝） 

▲獸醫師曲維紀認為，現行制度應改為負面表列，避免限縮臨床用藥空間。（圖／方萬民攝） 

獸醫師曲維紀表示，未來新制應由「正面表列」改為「負面表列」，即僅明確規範哪些藥品不可使用，例如高階抗生素因易產生抗藥性，若需使用則須另行申請，而非以公告特定可用藥品的方式，限縮獸醫師用藥空間。

曲維紀也主張取消「動保用藥」制度。他指出，若同一藥廠、產線與原料製成的藥品被標示為動保用藥，將無法回流至人用市場，一旦滯銷，成本須由藥商自行吸收，進而提高售價，最終恐轉嫁至飼主，讓原本未有健保給付的寵物醫療費用更加沉重。

曲維紀回顧，現行制度問題可追溯至《藥事法》前身、1970年制定的《藥物藥商管理法》，當時為遏止街頭販售藥品亂象，規範藥商不得將人用藥販售給未經許可的機構，而過去獸醫院數量寥寥無幾，相關規範未能隨產業發展調整。

寵物用藥新制原訂7月上路，卻在爭議中急踩煞車，並宣布直接註銷，制度走向仍未明朗。（圖／報系資料照） 

▲寵物用藥新制原訂7月上路，卻在爭議中急踩煞車，並宣布直接註銷，制度走向仍未明朗。（圖／報系資料照） 

事實上，早在2013年即有獸醫師們走上街頭，抗議購藥困難並呼籲修法，時任立委陳其邁、蕭美琴等人也曾提案修正《藥事法》，將動物診療機構納入合法販售對象，但最終仍停滯於立法院二讀程序。

對此，民進黨立委郭昱晴預告將針對《藥事法》提出修法。她指出，當前困境源於農業部主管的動物醫療體系中，獸醫臨床上普遍使用人用藥，而衛福部食藥署對人用藥設有嚴格流向管制，進而形成須由藥師介入的制度安排。

郭昱晴認為，獸醫師須經5至7年專業訓練方能執業，卻仍得開立處方讓飼主自行前往藥局購藥，且飼主還可能面臨藥局晚間提早打烊的情況，增加就醫不便與時間成本。

因此，郭昱晴主張，與其將藥師納入購藥流程，不如回到過去討論方向，讓第一線獸醫師能直接取得人用藥，並透過更完整的藥品公告機制釐清權責分工。她建議，可由衛福部負責藥廠銷售至動物醫院的前端管理，而藥品進入動物醫院後，則由農業部負責後端管理，以兼顧用藥效率與流向控管。

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