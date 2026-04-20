調皮英短貓闖禍！打開濾水器淹滿地　媽回家整間房「變泳池」

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調皮英短貓闖禍！打開濾水器淹滿地　媽回家整間房已「變泳池」

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有超調皮的喵星人嗎？台中市7歲的英短白貓「豆豆」，是超聰明又愛搗蛋的毛孩。這天媽咪外出回來發現家中地板淹水，原來是豆豆將洗手台上的濾水器打開，讓現場猶如「游泳池」，而且還是二度犯案。擁有豐富的善後經驗讓在飼主回家時超冷靜，因為就算心中有也苦說不出，只能默默著手開始清理殘局。

▲調皮英短貓再闖禍！打開濾水器淹滿地　媽回家整間房已「變泳池」。（圖／Threads @_chiang0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆豆超級調皮，經常拆家。（圖／Threads @_chiang0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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飼主「茳茳」和《ETtoday寵物雲》分享，豆豆真的很皮，另一隻5歲的曼赤肯藍貓「小金剛」則是性格比較膽小。牠們兩隻完全不會挑食，可以說是什麼都吃。豆豆是飼主的朋友養到1歲後轉給她來飼養的，小金剛則是友人送的，從小養到大。

▲調皮英短貓再闖禍！打開濾水器淹滿地　媽回家整間房已「變泳池」。（圖／Threads @_chiang0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小金剛個性比較膽小，不太會拆家。（圖／Threads @_chiang0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貓貓屢次犯案　網友表示「飼主不孤單」曬出家貓拆家畫面

事實上，這次淹水事件並不是豆豆的首次「犯案」，之前也發生過類似的鬧劇。厲害的是，不管媽咪裝了多少、多難的防護措施，牠總是有辦法破解，簡直是貓貓界的「福爾摩喵」。家中的電視、杯子等等都曾被豆豆摔壞過，讓飼主直言「不敢細算損失多少」，也難怪在發現淹水時，媽咪的心態非常平靜，因為早已習慣超會拆家的毛孩。

▲調皮英短貓再闖禍！打開濾水器淹滿地　媽回家整間房已「變泳池」。（圖／Threads @_chiang0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆豆實在是太會破壞家中的東西，讓媽咪超無奈。（圖／Threads @_chiang0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

荒唐的一幕在Threads上獲得超過160萬次瀏覽數，網友紛紛留言「看了這串，突然覺得我的孽子也還好」、「被淹過的我，現在水龍頭都綁起來」、「大家的貓都很有潛力」、「我們家的也開兩次水......木地板直接吸飽」、「人家養的貓都是來報恩的，你家養的貓報…報意思」，引起一票貓奴們的強烈共鳴。

▲調皮英短貓再闖禍！打開濾水器淹滿地　媽回家整間房已「變泳池」。（圖／Threads @_chiang0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小金剛從小到大都是飼主親自飼養。（圖／Threads @_chiang0305提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 英短曼赤肯泳池淹水拆家

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