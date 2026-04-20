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去小人國看見「龐然大物」來襲　原來是喵斯拉入侵展區

▲。（圖／Threads@littlegrass1014提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲三花貓亂入小人國展區，結果變成入侵住宅的喵吉拉。（圖／Threads@littlegrass1014提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

巨貓來襲！Threads帳號@littlegrass1014經常分享自己的攝影成果，這天她在小人國遊玩後準備回程，發現建築模型區被一位「龐然大物」亂入，原來是一隻可愛的三花貓走進展示區逛大街，沉穩又不失霸氣的步伐就像是踩進人類住家的怪獸。

▲。（圖／Threads@littlegrass1014提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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▲跟旁邊的小人比完全是大怪物。（圖／Threads@littlegrass1014提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

三花亂入展區　變身喵吉拉

照片中，這隻三花貓小心翼翼地踩在狹窄的牆沿與屋簷上，動作帶點試探又不失從容，周遭超級迷你的中式庭園與模型小人，襯托得牠像隻入侵人類家中的巨獸，偶爾還好奇低頭靠近建築，似乎對這些縮小版的房屋與人偶非常感興趣。原PO看見貓咪後立刻舉起相機拍照，結果貓咪還回頭瞪了鏡頭一眼，眼神彷彿在說本喵只是來自己的地盤走走。

▲。（圖／Threads@littlegrass1014提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲正好奇的觀察建築中。（圖／Threads@littlegrass1014提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

巨獸入侵變最萌景點

這些「巨獸入侵小人國」的照片立刻吸引許多網友的目光，笑說這種「破壞公物」的行為果然只有貓可以做，「忽有龐然大物，拔山倒樹而來」、「我唯一可以接受在裡面的生物只有貓」、「這裡有人破壞展物！麻煩請幫忙抱緊！！」

▲。（圖／Threads@littlegrass1014提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲三花：本喵只是路過！（圖／Threads@littlegrass1014提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

關鍵字： 三花貓小人國模型展巨貓萌寵

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