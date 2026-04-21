農業部：全國家貓174萬隻　數量超過家犬！

▲經調查全國家犬數約146萬隻；家貓數約為174萬隻。（示意圖／記者許凱彰攝）

文／中央社

農業部20日公布114年全國家犬、家貓飼養數量調查，全國推估家犬數146萬隻，比112年略減1.2%，家貓數量為174萬隻，增加逾3成，且首度超越家犬；但養狗的家庭仍比養貓者多。

農業部發布新聞稿，114年全國家犬推估146萬2528隻，相較112年148萬637隻，減少1萬8109隻（減少1.2%），整體趨於穩定；而全國推估家貓數為174萬2033隻，相較112年131萬1449隻，增加43萬584隻，增加32.8%。

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農業部分析，全國飼養家犬的家庭比例仍略高於飼養家貓比例，高約1.2%，但國人飼養2隻或以上家犬的比例與112年調查相比無明顯差異，但飼養2隻或以上家貓的比例則較以往調查增加，使得家貓飼養總數明顯增加。

農業部動物保護司副司長江文全告訴媒體，養貓變多主要是社會結構改變，單身者愈來愈多，尤其在都會區，住宅空間小，養貓比養狗方便，且很多人不養一隻，養貓數量快速增加。

農業部說，這次調查延續歷次調查架構，並持續精進抽樣設計及推估方式。相較110年以住宅電話為主的抽樣方式，112年起已納入行動電話樣本，114年並進一步優化樣本配置，使不同區域及族群特性得以更完整呈現，提升統計代表性。

農業部從調查也發現，全國家犬登記率及絕育率持續提升，但部分縣市的登記率與母犬絕育率，卻低於全國平均。

農業部綜整110年、112年及114年3次調查結果，全國家犬登記率由110年的69.5%提升至114年的77.2%，家犬絕育率也由110年的66.41%提升至114年的71.75%，均呈穩定提升趨勢，其中母犬絕育率為控制繁殖與減少遊蕩犬產生的關鍵指標，持續維持較高比例，顯示源頭管理措施已逐步發揮成效。

另外，農業部已於113年12月16日，依動物保護法公告將家貓納入應辦理寵物登記對象，給予1年緩衝期，自115年1月1日起正式執法。

農業部這次調查也顯示，家貓登記率由112年58.45%提升至114年66.48%；但依調查中法規認知結果，仍有相當比例飼主尚未明確認知家貓應辦理登記規定，有賴中央與地方持續加強宣導及推動配套，強化執行成效。

這次調查顯示部分縣市家犬登記率低於全國平均，包括：嘉義縣44.7%、雲林縣63.6%及彰化縣66.2%；另部分縣市的母犬絕育率也低於全國平均，包括：嘉義市52.6%、雲林縣70.5%、基隆市72.4%，但整體趨勢多呈穩定或緩步提升，顯示地方推動仍有精進空間。

農業部將針對家犬登記率與母犬絕育率相對偏低縣市，加強督導並透過政策引導、資源協助及精準宣導，輔導強化寵物登記及母犬絕育等工作，並呼籲飼主依規定辦理登記及落實絕育，從源頭減少遊蕩犬貓產生。