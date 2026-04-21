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3歲黑白汪察覺火災「叫醒家人救3命」　消防員大讚：值得頒獎牌

3歲黑白汪察覺火災「叫醒家人救3命」　消防員大讚：值得頒獎牌。（圖／翻攝自Instagram／ocfireauthority）

▲狗狗叫醒全家被稱讚是英雄。（圖／翻攝自Instagram／ocfireauthority）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一隻叫做菲爾莫爾(Fillmore)的3歲寵物犬，凌晨4時30分察覺家中失火，整個車庫都陷入熊熊大火中，幸好機警的牠及時叫醒當時仍在睡夢中的所有家人，而被譽為是英雄犬。

凌晨車庫竄火，聰明獵犬狂吠救主

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橘郡消防隊(OCFA)16日在網路上分享，聰明的菲爾莫爾凌晨4時30分時察覺到車庫起火，便一直不停吠叫，最後成功把本來在睡夢中的主人達利斯(Tom Dalis)叫醒，幫助達利斯、妻子與90歲岳母全都及時逃離火場。

達利斯表示，他醒來後往外看時發現火光，原本以為是鄰居家失火，沒想到竟是自家車庫，火勢距離他們所住的主屋只有幾分鐘路程，他們趕緊使用花園中的水管想要控制火勢，沒多久消防隊員就趕到，迅速撲滅了火勢並避免其他房子受到波及。

忠犬及時叫醒全家　主人感激救命　

達利斯感激表示，要不是所養的菲爾莫爾叫醒他們，恐怕他們早就失去了房子，「牠救了我們的房子，也救了我們的命」。

3歲的菲爾莫爾是一隻有著黑白花紋的德國短毛指示犬 (German Shorthaired Pointer)，這種狗狗最初是由德國人所培育出來的獵犬，天生擅長捕獵野生動物，後來也作為伴侶犬飼養。

目前起火原因仍在調查中，消防人員懷疑有可能是電器故障導致，離開之前除了特別抱抱菲爾莫爾，獎勵牠的英勇行為，還開心地留下合照，認為牠值得獲贈一面獎牌。

關鍵字： 寵物犬火災英雄犬加州消防隊FillmoreTom Dalis黑白汪

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