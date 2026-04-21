登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

▲網友登山遇見藍腹鷴，結果突然被牠巴頭。（圖／Threads@jack19850930提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

近日，網友Jack前往北大武山攀登，途中休息時意外巧遇了二級保育類「藍腹鷴」。然而這位鳥老大今天心情似乎不怎麼美麗，專程走到原PO身後用「無影腳」偷襲，狠狠踹了他一腳後立刻落跑，兇巴巴的樣子看起來非常派。

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▲悄悄繞到背後並使用了飛踢。（圖／Threads@jack19850930提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

無聲靠近再出腳

影片中，藍腹鷴悄悄地繞到坐在路邊的原PO後方，接著乾淨俐落地「會心一擊」朝他的頭狠狠踢下去，接著迅速竄到遠方撤退，彷彿在不爽這個人類沒尊重自己的肖像權就拍攝。原PO在留言中補充，其實從觸感來看很有可能是被連踹兩腳，並推測藍腹鷴可能是被他們吃東西的味道吸引，才會移動到靠近人類活動的地方。

▲在附近徘徊的兇手本鳥。（圖／Threads@jack19850930提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

地盤意識超強 偶遇請保持距離

後來有網友補充，可能該區域是那隻藍腹鷴的地盤，因此才會對入侵者發動攻擊。不少網友也笑說依照《動物保護法》不能報復但可以炫耀，「被國寶巴頭直接贏過臺灣99%的人」、「一定是跟臺灣藍鵲學壞」、「看來是個熟練的刺客」。同時《ETtoday寵物雲》也要提醒您，如果遇見野生動物請保持距離，並遵守「不餵食、不接觸、不干擾」的三不原則喔！

▲藍腹鷴：不要靠近我的地盤！！（圖／Threads@jack19850930提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）