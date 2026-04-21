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貼心博美犬每天叫醒失聰兄弟　「一起迎接爸爸」超暖畫面網融化

貼心博美犬每天叫醒失聰兄弟　「一起迎接爸爸」超暖畫面網融化。（圖／翻攝自Instagram／missyminzi）

▲貼心博美犬總是會記得叫醒失聰兄弟。（圖／翻攝自Instagram／missyminzi）

記者李振慧／綜合報導

德國一名主人分享，家中所養博美犬利奧(Lio)是一隻失聰犬，因為天生聽不到，常常家中有事發生時無法第一時間注意到，幸好牠的狗兄弟馬蒂(Matti)十分貼心，不忍讓牠錯過爸爸下班回家的重要時刻，總是會記得去叫醒牠，可愛畫面融化網友的心。

不讓兄弟落單　博美溫柔提醒失聰犬

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女飼主在Instagram上分享，每天伴侶回家時，家中所有寵物犬都會變得非常興奮，立即衝到男主人身邊討摸摸，然而家中博美犬利奧因為天生失聰，常常會錯過迎接爸爸回家的時刻。

影片中可看到，當大部分狗狗都跑去迎接剛到家的男主人時，只有同樣也是博美犬的馬蒂注意利奧仍在熟睡中，貼心的牠趕緊跑到利奧身邊，溫柔地喚醒狗兄弟，一起跑去找主人。

博美犬成家中愛心大使　主人感恩收養牠

從其他畫面中可看到，馬蒂無論什麼時候都不會忘記利奧，只要牠注意到利奧獨自睡著不小心落單時，總是會飛奔到兄弟身邊，喚醒利奧一起加入其他狗狗的行列。

馬蒂的溫暖行動讓主人感動表示，馬蒂是家中所有狗狗的愛心大使，牠除了是家中一隻患有小腦發育不全症狗狗墨菲(Murphy)的好朋友，也總是不會遺忘利奧，對全家而言，能收養牠是最棒的禮物。

關鍵字： 博美犬失聰狗狗兄弟寵物MattiLio

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