北台灣保育新據點　桃園市野生動物救傷收容中心今揭牌

▲桃園市野生動物救傷收容中心今天揭牌，市長張善政等人主持啟用儀式。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（21）日上午出席桃園市野生動物救傷收容中心揭牌啟用儀式，張善政表示，桃園市具備豐富生物多樣性，市府積極推動野生動物救傷工作，去年共收容與野放2,328隻野生動物，涵蓋穿山甲、白鼻心等多種珍稀保育類動物，市府未來將持續連結中央與民間力量，讓桃園轉型為人與野生動物和諧共生的永續城市。

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▲張善政視察野生動物救傷收容中心設施。（圖／市府農業局提供）

張善政指出，適逢「世界地球日」前夕，選在由軍方營區轉型為生態寶地的大湳森林公園設立中心，具備深遠的傳承意義。中心除負責專業救護，未來也將規劃為環境教育基地，邀請校園師生參訪，讓保育觀念從小扎根。

▲桃園市野生動物救傷收容中心內設施。（圖／市府農業局提供）

農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生提及，桃園市政府透過公私協力成立救傷收容中心，不僅硬體設施與技術達到專業水準，其結合教育推廣的模式更具示範價值。新竹分署將持續支持地方，共同建構完善的保育網絡。

市府農業局長陳冠義說明，大湳森林公園前身為國軍龍騰營區，後續交由保一總隊接管，最終於2017年撤營，市府利用既有空間活化，投入逾2000萬經費，歷經2年將原營區修車棚及貴賓室規劃整建，作為診療手術及收容復健與教育訓練空間。將提供野生動物急救、手術治療、復原照護及野放評估等專業服務，並建立分區收容與依物種分類之照養管理機制，提升復原品質與野放成功率。

▲桃園市野生動物救傷收容中心內收容鳥類飛禽設施。（圖／市府農業局提供）

陳冠義強調，野生動物救傷收容中心除規劃診療相關專業設備外，建築外牆也以高達40萬5000片馬賽克磚及石材，拼貼出高5公尺、寬8公尺的Q版動物卡通圖，展現動物救傷專業意象。不僅是桃園市保育政策的重要里程碑，也將加強推動民眾宣導、志工培訓與校園教育，強化正確救傷觀念，減少落巢、誤救及人為干擾，並透過提升救援成功率。未來民眾若發現受傷野生動物，應遵循「不驚擾、不餵食、不捕捉」原則，立即撥打「1999」市民專線通報。透過專業人員處置與野化訓練，能有效減少人為干擾，提高動物回歸山林機率。