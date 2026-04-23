修漏水被「橘色惡霸」狠瞪警告！　他秒關門撤退不敢惹

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一位女網友請水電工來修繕廚房漏水，結果工人傳訊息表示因為貓咪攔在門口，自己沒辦法進去施工。於是飼主打開他傳來的求救影片，結果看見家裡的橘貓殺氣騰騰的蹲在流理台上，彷彿在警告入侵者敢踏進一步就準備完蛋。

喵老大氣場壓制 他瞬間撤退

影片中水電工剛打開門，就發現這位「超派地頭蛇」正惡狠狠地瞪著自己，眼睛圓滾滾地彷彿下一秒就要撲過來，完全沒有要給入侵者半點好臉色。原來這位工人先前就和這隻貓有過「過節」，因此這回非常識相地選擇撤退。之後原PO事先把橘貓安置到浴室，讓工人可以順利完成工作，目前該影片在TikTok已累積超過1370萬次點閱。

▲水電工上門維修，被雇主家的橘貓狠狠怒瞪。（圖／翻攝自TikTok／@orangebodyandmind）

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毛毛警衛愛顧家

後來飼主請水電工離開前順便放貓咪出來，主子現身時倒是相當淡定，反而是工人緊張到連連後退「我不是敵人！！這是你家！！」。一人一貓的互動也讓許多網友笑說，這隻橘貓是在用自己的方式守護這個家，網友反應，「貓咪：滾出去」、「牠在保護你的公寓」、「笑死我了，瞬間就關上門」。