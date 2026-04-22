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高雄「森林狗園」爆虐待！　300犬貓餓成皮包骨

高雄市美濃區「森林狗園」遭控照顧不當，被救援出的狗兒骨瘦如柴，明顯長期營養不良。（圖／台灣防止虐待動物協會提供）

▲高雄市美濃區「森林狗園」遭控照顧不當，被救援出的狗兒骨瘦如柴，明顯長期營養不良。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高雄市美濃區「森林狗園」長年打著愛心大旗，園區內收容超過300隻貓狗，當中還包含民眾付費「買斷」，飼主在無力撫養下，以每隻數萬元不等的價格將毛孩送進園區，該狗園實際情況卻宛如煉獄，毛孩們在大太陽曝曬下餓成皮包骨，籠中沒有乾淨飲水，貓咪甚至連貓砂都沒得用，此事經台灣防止虐待動物協會等單位曝光後引發眾怒，動保處卻未強制沒入，允准林姓負責人繼續照顧逾200隻毛孩，也讓動保團體擔心貓狗們恐在絕望中繼續受苦。

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據了解，該狗園共收容305隻狗兒和44隻貓咪，當中部分是無家犬貓，以及動保人士救援後無處安置而委託狗園照顧，還有飼主因種種原因無法繼續飼養，以每隻數萬元不等的價格「買斷」，將貓狗交給林女，林女則打著愛心旗號，助糧平台和糧食廠商紛紛贊助貓狗食物，委託人原以為是為毛孩找到歸宿，實則是將毛孩們推進地獄。

台灣動物防止虐待協會日前接獲檢舉，指1月底時有民眾得知至少5隻動物在森林狗園內死亡，由於遺體未經保存和解剖，無法查證實際死因，但由於現場環境惡劣，動保處在接獲民眾檢舉後對林女裁罰。

2月時，民眾從該狗園救出3隻狗兒，發現牠們長期營養不良而瘦成皮包骨，其中一隻更是極度消瘦，在體態評分中僅1分，動保處則再次對林女進行違法裁處，並要求她不得再飼養新的動物。

但園區內毛孩的噩夢並沒有就此結束，動保處3月展開減量行動，台灣動物防止虐待協會協助救出90隻狗兒和30隻貓咪，並親眼目睹園區毛孩惡夢般的生活環境。

超過300隻貓狗收容在美濃森林狗園，卻遭爆3到5天才餵食一次，導致狗兒幾乎成為骷髏。（圖／台灣防止虐待動物協會提供）

▲超過300隻貓狗收容在美濃森林狗園，卻遭爆3到5天才餵食一次，導致狗兒幾乎成為骷髏。

動保團體發現，園區內的狗兒們多被關籠飼養，在遮蔽不足下，鐵籠被太陽曬到發燙，狗兒們卻無處可躲，多數籠內沒有飲水，工作人員更因人手不足，平均3到5天才會餵食一次，狗兒們無法放風，只能在狹小的籠內奄奄一息。

貓籠內沒有飲水和貓砂，救援志工為美濃森林狗園的貓咪倒入清水，貓咪便立刻爭搶。（圖／台灣防止虐待動物協會提供）

▲貓籠內沒有飲水和貓砂，救援志工為美濃森林狗園的貓咪倒入清水，貓咪便立刻爭搶。

貓咪區的狀況同樣悽慘，貓籠內不僅沒有固定水源，甚至連貓砂都不見蹤影，貓咪只能被迫在籠內便溺，與自己的排泄物共處，每隻貓都在長期缺水口乾舌燥，見救援人員倒上清水，天性不愛喝水的貓則宛如「久旱逢甘霖」爭搶，畫面讓現場志工萬分鼻酸。

即使照顧狀況極其惡劣，動保處仍允許林女繼續飼養約200隻毛孩，但要求園地以120隻動物為上限，其餘約80犬隻則須自行規畫後續減量，林女則在案件曝光後轉移犬貓，部分動物交給同樣飽受爭議的台南「九年九班受虐犬園區」前園長徐滿惠（綽號徐婕）接手，動保處則承諾會追蹤動物去向，並持續複查森林狗園。

美濃森林狗園的犬隻多半關籠飼養，且因缺乏遮蔽，狗兒們只能躺在曬得發燙的鐵籠內無處可逃。（圖／台灣防止虐待動物協會提供）

▲美濃森林狗園的犬隻多半關籠飼養，且因缺乏遮蔽，狗兒們只能躺在曬得發燙的鐵籠內無處可逃。

台灣動物防止虐待動物協會表示，這樣的現況絕非單一個案，呼籲民眾在幫助狗園的同時，應持續關注並確認其飼養環境是否符合基本動物福利標準，包括動物數量是否過多、人力配置是否充足、是否具備基本醫療照護能力、動物是否能定期放風而非長期關籠等要件皆應列為評估。

為了避免被救出的毛孩進入已經擁擠的公立收容所，90犬、30貓現由台灣防止虐待動物協會和愛狗人協會接手，當中許多毛孩個性親人可愛，希望一般民眾能前來領養，並期盼有照顧量能的團體能加入減量計畫，讓這些毛孩能被好好對待、不再受苦。

林姓負責人表示，指控皆非事實，因其被迫搬遷，地方太小無法容納這麼多隻動物才分流減量，所有貓狗都是要回收容所再開放認養，但目前被團體和個人以不當入侵、非法帶走並募款，而貓咪目前主要由她在負責，部份由徐婕接手，徐婕照顧妥當且免費送養。至於遭控動物營養不良、缺食少水部份，林姓負責人稱協會非法入侵，自己沒必要回答他們的問題，只對公部門交代。

高雄市動保處回應，第一時間得知森林狗園照顧不好後，對林姓負責人處以行政處分，並要求盡速減量，此間拜託多個動保團體，徐婕確實有協助收容一些動物，而就目前了解，徐婕並未被列入動保黑名單。

高雄市動保處強調，目前針對森林狗園分階段處理，首先是要求減量，第二階段則會持續追蹤，確認減量後動物去了哪裡，如動物被移到外縣市，會以公文請當地動保處或防疫所關心，確認牠們都受到妥善照顧，倘若森林狗園後續仍有管理不好問題，則會持續要求減量。

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