狗園照顧不當要求減量　「月養死18隻」爭議網紅竟接手

▲「九年九班受虐犬園區」前園長徐滿惠，曾獲得台南前後任市長賴清德、黃偉哲認證，園區卻遭爆照顧不周，徐滿惠如今卻要接手「森林狗園」的動物。（圖／翻攝自徐滿惠臉書）

圖文／CTWANT

高雄「森林狗園」遭踢爆照顧不當，不僅有多隻毛孩命喪園區，倖存的貓狗更在缺食少水下被餓成皮包骨，動保處獲報後要求林姓負責人減量，林女竟將貓狗交給同樣飽受爭議的網紅徐婕（原名徐滿惠）接手，也讓知情人士擔心「剛出虎口又入狼窩」，害怕這些毛孩恐繼續受苦。

森林狗園共收容305隻狗兒和44隻貓咪，近日遭踢爆照顧環境不佳，狗兒被關籠飼養，但現場遮蔭不足，鐵籠在太陽下燒到發燙，狗兒卻無路可逃，加上籠內沒有乾淨飲水，園方更是3到5天才餵食一次，貓咪同樣缺乏飲水和貓砂，動物們嚴重營養不良，現場情況宛如煉獄。

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動保處獲報後對園方裁罰，並要求園方減量，當中90隻狗兒、30隻貓咪由台灣防止虐待動物協會和愛狗人協會接手，11隻狗兒由原飼主領回，3隻狗兒進入燕巢收容所，119隻狗兒被留在原地由狗園林姓負責人繼續照顧，剩下的82隻狗、14隻貓則被要求減量，林女則將貓咪交給徐婕安置。

▲徐滿惠的狗園有多隻狗兒因營養不良而感染「艾利希體症」，導致無辜生命慘死。（圖／讀者提供）

而徐婕同樣飽受爭議，她在南部可謂「聲名遠播」，曾獲得台南前後市長賴清德、黃偉哲認證，更一度被封為「動保女俠」，但其負責的「九年九班受虐犬園區」，卻在2019年遭本刊踢爆園內狗兒瘦骨嶙峋、幾成骷髏，甚至在一個月內就有18隻毛孩枉死。

▲園內狗兒疏於照顧、徐滿惠卻不聞不問，害狗兒瘦成骷髏，她遭台南市動保處移送，最終被不起訴處分。（圖／翻攝畫面）

徐婕當時遭控，拿發霉的飼料和麵包餵狗，更不提供充足飲食，多隻狗兒長期饑餓、營養不良下感染「艾利希體症」，此病症是由壁蝨叮咬所感染，吸食犬隻身上的營養並破壞血小板，導致狗兒發生溶血，甚至出現黃疸病症，即使加強餵食，狗兒多半仍回天乏術，徐婕則被台南動保處移送檢方，但最終以不起訴處分。

儘管高雄市動保處承諾會持續追蹤轉移後的犬貓流向，但志工認為森林狗園的毛孩多半已虛弱不堪、亟需醫療，讓徐婕接手動物恐是害牠們「從一個地獄推向另一個深淵」，希望主管機關加強稽查，別讓毛孩繼續受苦。

「森林狗園」林姓負責人表示，指控皆非事實，因其被迫搬遷，地方太小無法容納這麼多隻動物才分流減量，所有貓狗都是要回收容所再開放認養，但目前被團體和個人以不當入侵、非法帶走並募款，而貓咪目前主要由她在負責，部份由徐婕接手，徐婕照顧妥當且免費送養。至於遭控動物營養不良、缺食少水部份，林姓負責人稱協會非法入侵，自己沒必要回答他們的問題，只對公部門交代。

高雄市動保處回應，第一時間得知森林狗園照顧不好後，對林姓負責人處以行政處分，並要求盡速減量，此間拜託多個動保團體，徐婕確實有協助收容一些動物，而就目前了解，徐婕並未被列入動保黑名單。

高雄市動保處強調，目前針對森林狗園分階段處理，首先是要求減量，第二階段則會持續追蹤，確認減量後動物去了哪裡，如動物被移到外縣市，會以公文請當地動保處或防疫所關心，確認牠們都受到妥善照顧，倘若森林狗園後續仍有管理不好問題，則會持續要求減量。

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