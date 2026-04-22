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5分鐘內可奪命　男被「世界最毒水母」螫傷奇蹟倖存：像被熱油燙

5分鐘內可奪命　男被「世界最毒水母」螫傷奇蹟倖存：像被熱油燙。（圖／翻攝自Facebook／Guy Rowles）

▲男子衝浪遭最毒生物螫傷。（圖／翻攝自Facebook／Guy Rowles

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子到斐濟度假衝浪時，意外被有「世界上毒性最強生物」稱號的箱型水母(Box jellyfish)螫傷，其毒性在5分鐘內可能奪命，手臂劇痛的他被緊急送醫，形容感覺就像被滾燙的油碰到一樣疼痛。

衝浪突感劇痛，箱型水母觸手纏繞手臂

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來自雪梨的男子羅爾斯(Guy Rowles)上周與父親一起到斐濟帕瓦魯阿島(Tavarua)衝浪勝地Cloudbreak衝浪時，突然感覺手臂一陣劇痛，低頭一看發現有觸手纏在手上，他拼命想把水母拔下來，拔下來的時候又感受到一陣痛楚。

羅爾斯向導遊求助後得知，自己剛剛是遭到箱型水母攻擊，趕緊上船被緊急送醫，他形容當時除了手臂有很強烈的灼熱感，胸口也覺得很悶，整個人汗流不止、開始抽搐，「我當時看著我父親，心裡想著，我是不是要死了」。

車程耗費1小時　男錯過黃金救援期奇蹟倖存

由於從海邊前往醫院需要1小時車程，當羅爾斯好不容易抵達醫院時，竟被醫生告知已經錯過施打抗毒血清的最佳時機，現在施打也沒有幫助，只能使用醋浸泡患處，以中和剩餘的刺細胞，清洗殘留在皮膚上的觸手，並使用大量嗎啡幫忙止痛。

羅爾斯在接受數小時的治療，最後奇蹟倖存下來，他表示，「他們說我很幸運，沒有感染到臉或脖子上，如果不是因為我年輕健康的話，結果可能會完全不同」。

被認為是世界上最劇毒生物之一的箱型水母，主要生活在印度洋-太平洋地區和澳洲北部，如果刺傷的面積夠大的話，患者很有可能在5分鐘內死亡。羅爾斯表示，他不會因為這次的事件放棄衝浪，之後進行海上活動時會更加小心周圍情況。

關鍵字： 衝浪箱型水母斐濟Guy Rowles澳洲最毒水母紐澳要聞

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