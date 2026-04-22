阿金突變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗淚：牠早知道

阿金突變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗淚：牠早知道。（圖／翻攝自TikTok／@laurenandcody）

▲阿金突然拒絕跟著主人離開。（圖／翻攝自TikTok／@laurenandcody）

記者李振慧／綜合報導

俗話說萬物皆有靈，與我們最親近的毛孩時常比人類更能提前感知到事情的變化。加拿大一名女主人分享，她去父母家接自家黃金獵犬時，平時都會立刻回家的狗狗當天表現卻很反常，怎樣都不願意離開，沒想到幾個小時後傳出90歲阿嬤逝世的消息，令她覺得十分神奇。

黃金獵犬反常拒絕回家　零食誘惑也無效

女主人蘿倫(Lauren Lieberman)為自家寵物犬查理(Charlie)開立社群帳號，時常在網路上分享寵物日常生活，獲得16萬多粉絲追蹤。她近來在社群上分享，上周她去父母家要帶查理回家時，以往總是會立刻動身的查理，當天情況卻很反常。

I bring Charlie to my parents house all the time and he always leaves with me right away but last week he refused to leave, wouldn’t move and stayed right next to my mom for 20 minutes, which he has never done before. No one would believe it unless they saw it. a few hours later we found out my grandmother (my moms mom) passed away and now it just feels like he knew, like he just wanted to stay by my mom’s side a little longer dogs really do have this intuition, they sense things before we do, and it’s something you can’t even explain unless you’ve seen it they’re honestly the greatest gift on this earth My bubby was the greatest person I’ve ever known, no one made me laugh more and she loved Charlie so much I’m going to miss her so much ????

影片中可看到，查理坐在家門前卻不願意離開，無論她怎樣勸說，甚至拿出最愛的狗狗零食杯Pup cup誘惑，查理都不為所動，而且表情看起來有些哀傷，讓她覺得非常奇怪，直到幾個小時後接獲母親通知，90歲阿嬤過世的消息才突然明白，或許查理早已感知到阿嬤即將離開，只是想多陪陪家人。

影片曝光後獲得550多萬點閱，引發大量網友共鳴，「這就是為什麼狗狗不只是寵物，牠們是家人」、「狗狗：媽媽我不能走，阿嬤需要我」、「看牠的表情，牠很明顯知道有事情要發生」、「我百分百相信，狗都是有靈性的」、「狗狗都是天使」。

