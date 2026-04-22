阿金突變「拒否犬」堅守阿嬤家　主人幾小時後接噩耗淚：牠早知道

I bring Charlie to my parents house all the time and he always leaves with me right away but last week he refused to leave, wouldn’t move and stayed right next to my mom for 20 minutes, which he has never done before. No one would believe it unless they saw it. a few hours later we found out my grandmother (my moms mom) passed away and now it just feels like he knew, like he just wanted to stay by my mom’s side a little longer dogs really do have this intuition, they sense things before we do, and it’s something you can’t even explain unless you’ve seen it they’re honestly the greatest gift on this earth My bubby was the greatest person I’ve ever known, no one made me laugh more and she loved Charlie so much I’m going to miss her so much ????