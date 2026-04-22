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忘憂湖母天鵝離世！跨越海拔1750公尺緣分　北榮迎新成員「武陵」

臺北榮民總醫院忘憂湖畔近日迎來新成員，1隻名為「武陵」的母黑天鵝正式加入。（圖／翻攝自臉書，臺北榮民總醫院）

▲臺北榮民總醫院忘憂湖畔近日迎來新成員，1隻名為「武陵」的母黑天鵝正式加入。（圖／翻攝自臉書，臺北榮民總醫院）

圖文／CTWANT

臺北榮民總醫院忘憂湖畔近日迎來新成員，1隻名為「武陵」的母黑天鵝正式加入，為原本孤單的公天鵝「蓼蓼」帶來新的陪伴，也讓院區再添一段充滿溫度的生命故事。

回顧過去，舞蹈家林懷民於2023年歲末捐贈1對黑天鵝給北榮，命名為「蓼蓼」與「芋芋」。牠們長期棲息於忘憂湖，優雅身影與寧靜氛圍成為院內療癒象徵，陪伴醫護人員與病患度過許多時光。

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然而，「芋芋」去年12月6日突然離世，讓原本成雙的畫面不再，「蓼蓼」獨自徘徊湖面的身影引發不捨，院方也積極尋找新的陪伴來源。院長陳威明於同年12月20日自費從南投引進1對年僅1歲多的黑天鵝，希望改善其孤單處境。但由於新天鵝彼此依附，與「蓼蓼」互動有限，效果不如預期。

轉機出現在農曆年前1場輔導會農場展售活動中。武陵農場場長陳舜如在參訪時，注意到「蓼蓼」孤單的情況，隨即決定捐贈1隻母天鵝，為牠尋找真正的伴侶，於是一段跨越海拔1750公尺的緣分靜靜啟程，展現跨單位的溫暖支持。

忘憂湖母天鵝離世！跨越海拔1750公尺緣分悄啟程　北榮迎新成員「武陵」 

▲臺北榮民總醫院忘憂湖畔近日迎來新成員，1隻名為「武陵」的母黑天鵝正式加入。（圖／翻攝自臉書，臺北榮民總醫院）

近日，這份心意正式實現。北榮總務室組長陳威中將母天鵝接回，順利放養於忘憂湖，並命名為「武陵」，象徵這段跨越地域的善意與情誼。新成員的加入，也為湖畔注入新的生機與希望。

院方表示，目前「武陵」與「蓼蓼」仍在適應彼此，但相信在良好環境與照護下，兩者有望逐漸建立互動，未來甚至可能再現成雙景象。許多同仁也表示，黑天鵝不僅是景觀動物，更承載情感與療癒意義。

院方強調，此次事件不僅展現動物照護的用心，也體現人與人之間的關懷連結。隨著「武陵」的到來，忘憂湖的故事持續延續，成為院區中象徵陪伴與希望的重要存在。

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關鍵字： 周刊王寵物榮總醫院母天鵝武陵台北黑天鵝蓼蓼

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