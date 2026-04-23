「跑山獸」風波延燒！　搜救犬教父怒揭黑幕：人幫狗作弊

▲新北消防局遭控在台南大地震未派遣受國際認證的搜救犬前往救災。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「跑山獸」羅培德日前爆發「賞金獵人」事件，引發台灣搜救犬專家段傳仁在臉書大爆政府道德綁架，以及官方訓練搜救犬內幕。他透露官方訓犬，往往為了驗收，會搞成「人幫狗作弊」的情形，這樣的犬隻用處不大，他還披露一段台南大地震時的秘辛，當時新北消防局刻意打壓他所捐贈、獲得國際認證的搜救犬，差點延誤營救黃金時機。

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▲段傳仁訓練救災犬，獲得無數榮譽，也是許多警消單位禮聘的教官。

58歲的段傳仁是南投人，專長是犬隻行為矯正，特種偵搜犬、災難搜救犬培訓等。他是首位取得國際搜救犬組織（IRO）認證的華人、同時也是消防署、保一總隊以及好幾個縣市消防局訓犬顧問的段傳仁，因捷克籍登山搜救者「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）收費10萬元搜尋山友遺體，遭林姓搜救教官痛批是「趁火打劫」的「賞金獵人」引發爭議，段傳仁感慨良多，他在臉書公開指出，早年訓練及推動搜救犬搜救，同樣遇到政府的「道德綁架」。

▲因為「跑山獸」羅培德被批「趁火打劫」事件，引發段傳仁大爆搜救犬培訓內幕。

他無奈表示，許多消防單位，要求協助救災，配合演習，卻連交通費都不願付，山難失蹤者家屬也要他們這些熱心搜救的民間人士「做功德」，段傳仁說，他累了！從此不願參與第一線救援工作。

曾經在消防署擬定「台灣搜救犬發展計畫」提供諸多意見的段傳仁指出，日本、歐美許多國家的政府消防、救難單位，只建制搜救隊的人員編制、器材，本身並不飼養、訓練搜救犬，但他們有一套與國際接軌的評量方式，考核民間訓練的犬隻，一有災難發生，有償徵用民間搜救犬。

段傳仁表示，即使是「聯合國救災總署」認定的「重型國際搜救隊」，照規定必須配備四隻合格的搜救犬，他們也不自己訓犬、飼犬。理由很簡單，救難人員懂救災，不見得會訓犬，更重要是，當公家編列預算訓犬、飼犬，或辦理「勞務採購」，就必須「驗收」，狗狗考試不及格，人會被被記過、處罰，最後會導致「人幫狗作弊」的亂象。

段傳仁說，訓練一隻合格、通過國際認證的搜救犬，至少得花兩年，花費約五十至六十萬元台幣，而且沒有保證成功，即使是他，也有許多失敗的例子，而官方有償徵用民間訓練的犬隻，可以篩選，只挑通過國際認證的，這樣才不會延誤救災。

其實，就連「IRO（國際搜救犬組織）」也是民間單位，但多年來已經建立國際級的公信力，段傳仁搖搖頭說，台灣官員總認為，預算必須自己掌握，不能流落民間，因此從不考慮「有償徵用」這個既省事，又撙節公帑的作法。

段傳仁表示，他至少捐了20隻通過IRO認證的搜救犬，給新北市政府消防局，這些搜救犬被編為消防局的「橫科分隊」，其中還有一隻狗狗在「世界盃」搜救犬大賽獲得第20名的佳績，但因為不是自家訓練的犬隻，竟然遭受打壓。

2016年2月6日發生台南大地震，永康區維冠金龍大樓倒塌，新北市火速派出搜救隊南下支援，但消防局不挑「一軍」的「橫科分隊」，卻派遣自己土法煉鋼訓練的「土城分隊」搜救犬，沒想到南下支援三天，一個受難者也沒找著。

眼看「黃金救援」時間就快過了，段傳仁內心焦慮，透過關係找立委王定宇，由委員協調消防署，才讓新北消防局派遣橫科分隊的犬隻南下支援。結果，當天晚間11點抵達現場，很快就找到四個倖存者。對於如此荒謬、草菅人命的調度，大隊長卻輕描淡寫的說；「我們要保留救災能量」。

段傳仁到中國大陸教訓犬，一天收費一千美金，備受禮遇，但台灣「水太深了！」熱心熱情往往被「冷處理」，他也不懂這些官場「鋩角」，到底觸碰了誰的利益，他灰心表示，不再捐犬，也不願意再「做功德」。

新北市政府消防局表示：感謝段教練長期對搜救犬工作的奉獻與捐贈。針對0206台南震災維冠大樓案，當時第一梯次調度土城控犬隊出勤，未全面派出，係為保留適當救援能量及輪番作業，後續亦依實際需求調整派遣橫科控犬隊的犬隻及領犬員支援，當時新北市共派遣4梯次（2/6-2/13，8天），出動221人次、救災車輛40車次、搜救犬18犬次。感謝各界指教，本局將持續精進搜救量能。

消防署回應指出，有關2002年「雪藏犬隻」一事，因本署特種搜救隊於2002年7月正式成立。 成立初期尚未開始馴養搜救犬，並無「耗資千萬訓練四犬卻未服役」之說法。我國搜救犬制度建立初期，各界對於不同技術路線確實存在專業辯證，本署公開會議決議於2006年起正式統一採用 IRO 國際標準。多年來現行制度穩定且我國犬隊更於世界盃大賽獲得佳績，實力已達國際頂尖，實非二十年前發展初期之情勢所能比擬。

消防署強調，搜救犬與領犬員是不可分割救災團隊，其默契與指令語系無法透過外部採購或單單徵用犬隻來移植。若僅徵調犬隻而無長期配合的領犬員，就好比空有儀器卻無專業操作員，將嚴重損害救災的即時性與機動性，無法在分秒必爭的災害現場發揮實力。因此，政府必須維持 24 小時待命的公部門核心戰力，將領犬員及搜救犬納入正規消防指揮鏈，民間搜救犬資源可為輔助量能。現行 IRO 評量由國際考官嚴謹把關，程序透明公正；本署竭誠歡迎各界專業人士參與實測，用成績證明專業實力，共同維護國家搜救能量。

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