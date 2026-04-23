搜救犬淪政治角力　台中海線立委「千萬元訓練四隻」畢業就消失

▲段傳仁曾建議，搜救犬評量採用國際搜救犬組織（IRO）的評量標準。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

1999年九二一地震與2000年八掌溪兩大災難事件，讓剛成立的消防署開始重視打火之外的災難搜救工作，預算編列了，一切摸著石頭過河，不料民間與官僚體系卻發生許多光怪陸離的情形。搜救犬專家段傳仁認為，「人幫狗（搜救犬）作弊」司空見慣；段傳仁透露，為了怎麼評量搜救犬訓練成果，不同政府單位就吵翻天，至今搜救犬訓練各搞各的，無法與國際接軌。

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九二一大地震讓台灣政府第一次體認到搜救犬的價值，隔年八掌溪事件，導致行政院副院長游錫堃下台，讓剛成立沒幾年的消防署，開始重視打火以外的災難搜救；彼時，台灣人在搜救犬訓練上的基礎是「零」。

某些腦筋動得快的民間人士，成立的一個以「中華」為名的搜救犬協會，且找了日本人來教導如何訓練犬隻；當時消防署對這個協會相當看重，力挺他們在陽明山辦了一場搜救犬的示範活動，還下令各縣市消防局派員觀摩。

沒想到，這批日本人帶來的搜救犬，竟然把躺在地上假裝是屍體的消防員給咬傷，卻找不到躲在紙箱裡扮演受困者的「目標」，當場糗了！該協會期待中的補助款算是打了水漂。

段傳仁透露，該協會親國民黨，政黨輪替後不受青睞，而中部某知名犬舍，嗅到政治風向，立刻成立以「綠色」為名的救難犬協會，結合台中縣海線某立委，順利搞了近千萬元預算，由該犬舍訓練四隻搜救犬。

這四隻堪稱「台灣搜救犬始祖」狗狗，也不曉得怎麼被訓練「出師」，主辦單位還特別舉辦一場「評量」，找來犬舍教練當裁判，評量方式也是自己想出來的，跟「IRO（國際搜救犬組織）」的評量方式不太一樣。

段傳仁透露，那次評量，官方訓練的狗「不得不」過關，此外，還夾帶好幾隻狗，包括該立委的愛犬，也宣稱考試及格；問題是，這四隻「搜救犬始祖」通過「畢業考」之後，就被帶到消防署位於花蓮的特搜基地飼養，從此消失，從未服役，更未出現在任何災難現場。

▲訓練一隻合格搜救犬需時兩年，花費將近60萬元台幣，而且不一定成功。

兩年後、2004年消防署再次舉辦評量，且對外公開，全國犬舍均可參加，那次段傳仁也帶狗考試，會後他要求主辦單位公佈參加評量的犬隻各項測驗分數，卻遭到拒絕，讓他頗為灰心。幸好2006年，換人承辦此業務，接受其建議，採IRO的評量方式，從此段傳仁與消防署、新北、高雄、南投、屏東等縣市消防局的搜救犬訓練結下不解之緣。

除了人幫狗作弊的問題，怎麼挑選出合格的搜救犬，至今沒有結論。段傳仁透露，2005年消防署開會檢討搜救犬評量方式，台北市消防局因為接受美商「寶路公司」捐贈的救災犬（台灣第一批國際認證的救災犬），堅持要走美國「聯邦災難管制總署」的「FEMA」路線。

高雄市政府因為韓國三星集團贈送陳菊市長一批IRO認證的搜救犬，且在段傳仁建議下，主張IRO的評量方式；至於消防署則因某些緣故，力挺「綠色協會」自己搞出來「本土評量」方式，三方在會議中互嗆，沒有結論。

段傳仁強調，評量方式閉門造車，不與國際接軌，加上「人幫狗作弊」，挑選出來的搜救犬根本派不上用場，那可是人命關天！此事搞不定，足見台灣發展搜救犬，還有很長的路要走。

新北市政府消防局表示：感謝段教練長期對搜救犬工作的奉獻與捐贈。針對0206台南震災維冠大樓案，當時第一梯次調度土城控犬隊出勤，未全面派出，係為保留適當救援能量及輪番作業，後續亦依實際需求調整派遣橫科控犬隊的犬隻及領犬員支援，當時新北市共派遣4梯次（2/6-2/13，8天），出動221人次、救災車輛40車次、搜救犬18犬次。感謝各界指教，本局將持續精進搜救量能。

消防署回應指出，有關2002年「雪藏犬隻」一事，因本署特種搜救隊於2002年7月正式成立。 成立初期尚未開始馴養搜救犬，並無「耗資千萬訓練四犬卻未服役」之說法。我國搜救犬制度建立初期，各界對於不同技術路線確實存在專業辯證，本署公開會議決議於2006年起正式統一採用 IRO 國際標準。多年來現行制度穩定且我國犬隊更於世界盃大賽獲得佳績，實力已達國際頂尖，實非二十年前發展初期之情勢所能比擬。

消防署強調，搜救犬與領犬員是不可分割救災團隊，其默契與指令語系無法透過外部採購或單單徵用犬隻來移植。若僅徵調犬隻而無長期配合的領犬員，就好比空有儀器卻無專業操作員，將嚴重損害救災的即時性與機動性，無法在分秒必爭的災害現場發揮實力。因此，政府必須維持 24 小時待命的公部門核心戰力，將領犬員及搜救犬納入正規消防指揮鏈，民間搜救犬資源可為輔助量能。現行 IRO 評量由國際考官嚴謹把關，程序透明公正；本署竭誠歡迎各界專業人士參與實測，用成績證明專業實力，共同維護國家搜救能量。

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