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全台第1！台中警犬「優活」獲德國BRH路徑追蹤高級認證

記者鄧木卿／台中報導

嫌犯走過崎嶇偏僻小路，警犬24小時後還嗅聞到殘存在空氣中的氣味嗎？台中市警察局警犬隊警犬Uhoo（優活）與領犬員蕭至汎日前成功通過德國聯邦救難犬協會（BRH）舉辦的高級路徑追蹤考試，是全國各警察局警犬隊的第1隻，對於未來偵查刑案工作助益很大。

▲▼台中警犬Uhoo與領犬員蕭至汎（右）日前成功通過德國聯邦救難犬協會舉辦的高級路徑追蹤考試。（圖／警方提供）

▲▼台中警犬Uhoo與領犬員蕭至汎（右）通過德國聯邦救難犬協會舉辦的高級路徑追蹤考試。（圖／警方提供）

全台去年有10隻警犬參與BRH舉辦的MT-Suche（Spur）路徑追蹤及MT-Negative氣味否定測驗的初級考試，3隻通過，今年進階高級，只有台中的警犬Uhoo通過測試。

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警犬隊隊長吳彥緻表示，在MT-Suche（Spur）高級測驗中，警犬必須在超過1公里的路徑上，追蹤殘留8至24小時的氣味，在風吹日曬與人車干擾下，氣味很可能早已破碎不堪，然而，在這樣幾乎「不存在」的線索中，Uhoo必須在60分鐘內，僅憑極微弱的皮屑與殘留氣味，與領犬員蕭至汎研判出正確的行進路徑。

▲▼台中警犬Uhoo與領犬員蕭至汎（右）日前成功通過德國聯邦救難犬協會舉辦的高級路徑追蹤考試。（圖／警方提供）

監視器有死角，科技偵查也會有斷點，但氣味軌跡不會說謊。這項路徑追蹤技術可用於山區、林地或監視器無法覆蓋之區域，補足偵查缺口，成為前線執勤的重要輔助工具。

刑大大隊長紀延熹表示，目前國內具備路徑追蹤訓練與實務應用能力之單位相當稀少，此次Uhoo取得國際認證，不僅象徵訓練成果獲得肯定，也進一步強化大台中地區在失蹤人口搜尋與刑案偵查上的支援能量。

▲▼台中警犬Uhoo與領犬員蕭至汎（右）日前成功通過德國聯邦救難犬協會舉辦的高級路徑追蹤考試。（圖／警方提供）

關鍵字： 台中警犬隊優活德國BRH認證

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