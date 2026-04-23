受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

記者 李陳信得／台中報導

去年在6月台中市梨山武陵地區一隻台灣黑熊受困獲救，歷經10個月醫療、照養後，恢復情形良好，經專家評估符合野放標準，林業及自然保育署胎中分署今（23）日上午於德基水庫附近的志樂溪順利野放，平安重返山林。

▲去年在武陵山區受困陷阱的台灣黑熊，經10個月的休養，23日野放回歸山林。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

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林業保育署台中分署指出，黑熊獲救時體重僅有63公斤，經檢傷後發現為一隻成年公熊，呈現貧血及營養不良狀態，且牙齒缺損情形嚴重。醫療團隊為使黑熊恢復野外覓食能力，邀集國內外專業獸醫師團隊及獸醫界牙科專家共同合作，進行長達數個月的口腔醫療，將數顆因牙周病導致牙齦嚴重潰瘍的牙齒拔除，再以根管治療修復受損犬齒。

治療後黑熊體重已增長至85.5公斤，從最初僅能攝取泥狀食物，逐步恢復至可正常咀嚼殼斗科植物及含筋膜之生肉，並在照養過程中觀察其攀爬、環境適應及對人類趨避反應，經專家評估其整體健康及行為狀態，符合野放標準。

因黑熊受困地點為雪霸國家公園範圍內，林業保育署台中分署邀集雪霸國家公園管理處、生物多樣性研究所，及黑熊保育專家學者取得共識，擇定雪霸國家公園範圍內志樂溪人煙罕至地點進行野放。野放前台中分署分別派員至志樂溪鄰近之佳陽部落及斯可巴社區進行友善黑熊社區說明會，向社區居民說明及提醒人熊相遇之應處措施，以維人熊和平共處及安全。

今日清晨由台中分署張弘毅分署長率領分署同仁、生物多樣性研究所等野放團隊，在松茂部落胡弟耀理事長以泰雅族語祝福下順利野放。野放前，松茂部落耆老以黑熊救援脫困地點「武陵」之泰雅族語原名「Qyawal(葛雅萬)」為黑熊命名，期盼黑熊重返山林後能平平安安。