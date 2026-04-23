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冷血男深夜遺棄寵物　3個月汪險成「郊狼大餐」闖獸醫院敲門自救

冷血男深夜遺棄寵物　3個月汪險成「郊狼大餐」嚇壞闖獸醫院自救。（圖／翻攝自Instagram／missionviejoanimalservices）

▲3個月汪被惡主人遺棄。（圖／翻攝自Instagram／missionviejoanimalservices）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一間動物收容所監視器拍到令人憤怒的一幕，一名男子凌晨開著車，竟然把寵物犬丟棄在有許多郊狼出沒的收容所外就離開，留下受到驚嚇的小狗，獨自在外面閒逛了1個小時，後來自己跑去獸醫院敲門尋求庇護，才被獸醫人員帶到室內接受檢查。

被丟在郊狼出沒區　小狗無助流浪1小時

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事件10日凌晨3時30分左右發生在當地動物收容中心Mission Viejo Animal Services，監視器拍到一名男子開著一輛紅色轎車，在非上班時間來到動物收容所外，冷血地將一隻小狗丟到收容所外就離開。

小狗獨自在戶外流浪了約1個小時，後來鑽過圍欄，跑到收容所旁邊的獸醫中心尋求幫助，獸醫人員發現不斷抓著門求救的小狗，趕緊把狗狗帶進獸醫院檢查，並且通知收容所人員。

警方火速逮棄狗男　小狗獲救援找到新家

收容所特別公布影片，希望大家能幫忙提供線索，抓住惡意遺棄寵物犬的男子，影片曝光後立即引發瘋傳，目前最新消息傳出，警方已掌握到丟狗男的身分，並且帶回訊問。

收容所工作人員表示，狗狗被發現時非常害怕，無助的模樣令人心疼，幸好在接受照顧後情況良好，這隻約3個月大的小狗被取了叫做Magnolia的新名字，在收到了大量的收養詢問後，Magnolia已經順利找到新家，感謝外界的關注與愛心。

關鍵字： 棄養寵物動物收容所加州Mission Viejo Animal Services郊狼北美要聞

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